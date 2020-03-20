Степанюк: среди дальнобойщиков стало меньше желающих ездить в «красные зоны»

Среди перевозчиков и водителей большегрузов стало меньше желающих ездить в «красные зоны» по распространению коронавируса. Об этом в беседе с корреспондентом «Нового Калининграда» сообщил глава комитета по транспорту и таможенной политике КТПП, вице-президент компании «ДСВ Транспорт» Леонид Степанюк.

«Стало меньше желающих ездить в „красные“ зоны. И перевозчиков, и водителей — они тоже устанавливают для себя определённые риски, потому что это ответственность. Есть случаи отказа, хотя мы не запрещаем ездить. Ситуация очень тревожная, и мы пытаемся найти варианты, чтобы не терять времени ни для себя, ни для грузовладельцев», — прокомментировал Степанюк.

Из-за роста курса евро и ограничений, которые страны вводят в связи с распространением нового коронавируса, перевозчики ожидают переориентации грузопотоков на калининградском направлении. «Мы знаем, сейчас Словакия, Венгрия, Италия закрывают допуски к границе и ограничивают движение. Конечно, это огромные потери времени. Мало того, что перевозчик страдает, страдает грузовладелец, потому что становится дорого по импорту плюс ещё очень долго идёт продукция», — пояснил Леонид Степанюк.