Приехавшего из Израиля калининградца оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение изоляции

Приехавшего из Израиля калининградца оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение изоляции
Виталий Невар / Новый Калининград
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Жителя областного центра оштрафовали за нарушение режима самоизоляции после возвращения из Израиля. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе Ленинградского районного суда.

Выяснилось, что мужчина 7 апреля в вечернее время находился в общественном месте, несмотря на то, что срок изоляции на тот момент не истёк. При этом он был предупреждён о том, что обязан соблюдать режим в течение 14 дней.

Во время судебного заседания житель города признал свою вину. Он пояснил, что отправился на велотренировку, осознавая все риски, и не контактировал с другими людьми.

В результате мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в силу.

Ранее штрафы в размере 15 тысяч рублей получили житель Калининграда, который читал книгу на набережной Верхнего озера, и двоих мужчин, рыбачивших в Южном парке. Монолог одного из горожан, получивших денежное взыскание, читайте в материале «Нового Калининграда».

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