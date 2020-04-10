Приехавшего из Израиля калининградца оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение изоляции

Жителя областного центра оштрафовали за нарушение режима самоизоляции после возвращения из Израиля. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе Ленинградского районного суда.



Выяснилось, что мужчина 7 апреля в вечернее время находился в общественном месте, несмотря на то, что срок изоляции на тот момент не истёк. При этом он был предупреждён о том, что обязан соблюдать режим в течение 14 дней.

Во время судебного заседания житель города признал свою вину. Он пояснил, что отправился на велотренировку, осознавая все риски, и не контактировал с другими людьми.

В результате мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в силу.