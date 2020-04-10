В регионе расширили список организаций, которым разрешено работать при самоизоляции

В регионе расширили список организаций, которым разрешено работать при самоизоляции
Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти региона расширили список организаций, которым разрешается работать в период режима самоизоляции. В перечень включили все предприятия обрабатывающей промышленности. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Речь идёт о широком перечне предприятий: и тех, кто раньше мог работать, например, производители пищевой продукции и напитков. Теперь к ним могут присоединиться предприятия по производству одежды, янтарщики, ювелиры и многие другие», — пояснили в региональном министерстве экономического развития, промышленности и торговли.

В обновлённый список также вошли организации, обеспечивающие поддержку бизнеса, кадастровую службу, калининградскую торгово-промышленную палату и ГКУ КО «Центр обеспечения организации и проведения торгов».

Кроме того, в перечень включили организации, которые выполняют работы по строительству и реконструкции объектов резидентов калининградской ОЭЗ, в индустриальных парках региона, объектов промышленности и агропромышленного комплекса. При этом работодатели не должны привлекать людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания.

«Эти предприятия также обязаны обеспечивать режим биологической безопасности для своих сотрудников: проводить дезинфекцию, термометрию и целый ряд других санитарных и организационных процедур», — добавили в пресс-службе.

Ранее власти региона утвердили перечень организаций, которые могут работать во время режима всеобщей самоизоляции. Первоначальный перечень включал 12 позиций, в числе которых — производители бумаги, стройматериалов, мебели, машин и оборудования, строительные организации и дорожники.

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