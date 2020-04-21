Алиханов попросил Путина поддержать гостиничный бизнес

Алиханов попросил Путина поддержать гостиничный бизнес
Антон Алиханов. Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Губернатор Антон Алиханов попросил федеральный центр предусмотреть меры поддержки для гостинично-отельного бизнеса, чтобы «избежать череды банкротств» в этой сфере из-за ситуации с коронавирусом. Такое предложение глава региона высказал во время беседы с президентом Владимиром Путиным, которая проходила в режиме видеосвязи во вторник, 21 апреля.

«Мы, конечно, как регион, где есть федеральные курорты в Зеленоградске, Светлогорске, очень переживаем за состояние именно этого сектора. Мы понимаем, что когда эта напасть пройдёт — в июне, летом, внутренний туризм будет крайне востребован в нашей стране. И нам бы, конечно, очень хотелось, чтобы секторальные меры поддержки, которые сейчас разрабатываются по разным отраслям — и в автопроме, и в другой, тяжёлой, скажем так, промышленности, также были предусмотрены и для гостинично-отельного бизнеса, чтобы этот бизнес продолжал работать и не было какой-то там череды банкротств в этой сфере», — сказал Алиханов.

При этом ранее во время онлайн-совещания президента Владимира Путина с главами субъектов губернатор заявлял, что не считает целесообразным предоставлять гостиничному бизнесу субсидии на выплату зарплат сотрудникам. Впоследствии Антон Алиханов сообщил, что для закрывшихся отелей сделают налоговые вычеты.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (4)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter