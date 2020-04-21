Алиханов попросил Путина поддержать гостиничный бизнес

Губернатор Антон Алиханов попросил федеральный центр предусмотреть меры поддержки для гостинично-отельного бизнеса, чтобы «избежать череды банкротств» в этой сфере из-за ситуации с коронавирусом. Такое предложение глава региона высказал во время беседы с президентом Владимиром Путиным, которая проходила в режиме видеосвязи во вторник, 21 апреля.



«Мы, конечно, как регион, где есть федеральные курорты в Зеленоградске, Светлогорске, очень переживаем за состояние именно этого сектора. Мы понимаем, что когда эта напасть пройдёт — в июне, летом, внутренний туризм будет крайне востребован в нашей стране. И нам бы, конечно, очень хотелось, чтобы секторальные меры поддержки, которые сейчас разрабатываются по разным отраслям — и в автопроме, и в другой, тяжёлой, скажем так, промышленности, также были предусмотрены и для гостинично-отельного бизнеса, чтобы этот бизнес продолжал работать и не было какой-то там череды банкротств в этой сфере», — сказал Алиханов.

При этом ранее во время онлайн-совещания президента Владимира Путина с главами субъектов губернатор заявлял, что не считает целесообразным предоставлять гостиничному бизнесу субсидии на выплату зарплат сотрудникам. Впоследствии Антон Алиханов сообщил, что для закрывшихся отелей сделают налоговые вычеты.