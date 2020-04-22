«Автотор» продолжает судиться, чтобы не платить городу 22 млн руб.

«Автотор» продолжает судиться, чтобы не платить городу 22 млн руб.
Основатель "Автотора" Владимир Щербаков. Алексей Милованов / Новый Калининград
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Компания «Промавтоматика», входящая в ГК «Автотор», подала апелляционную жалобу на решение калининградского арбитража, который отказался считать незаконным требование администрации о выплате 21,6 млн руб. по банковской гарантии. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

В своем решении Арбитражный суд Калининградской области отметил, что власти имели право требовать от «Автотора» исполнения государственной гарантии, которая была выдана в рамках сделки по передаче холдингу крупного земельного массива на северо-западе Калининграда.

«Ответчик (администрация Калининграда, — прим. Нового Калининграда) является уполномоченным лицом по направлению соответствующего требования от 27.12.2019 № 2922/и в банк, ограничение его прав, как бенефициара, не допустимо. Соответственно, у суда отсутствуют правовые основания для признания действий ответчика по направлению требования незаконными», — говорится врешении суда.

С февраля в калининградском арбитражном суде рассматривается иск о взыскании с «Промавтоматики» 21,6 млн руб. по банковской гарантии.

Как ранее сообщал «Новый Калининград», городские власти требуют деньги от ГК «Автотор» с 27 декабря 2019 года. Банковская гарантия была предоставлена в мае 2012 года — в период между победой в аукционе за право аренды 967 га в Калининграде под застройку жильем и заключением договора. Речь идет о земельном массиве в поселке Совхозном на северо-западе Калининграда

«Автотор» приобрел право аренды земельного массива за 21,6 млн руб. По условиям торгов компания должна была за 5 лет с момента получения права аренды на землю (если иной срок не предусмотрен утвержденным проектом планировки территории) построить жилье и передать инженерные сети городу.

С тех пор жилищный проект много раз анонсировался «Автотором», но так и не был реализован.

Способом обеспечения интересов города в случае, если «Автотор» не выполнит свои обязательства по срокам строительства, была банковская гарантия в размере цены права аренды, по которой передается земля.


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