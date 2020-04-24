«Мысли только об одном: как прокормить ребенка». Рассказы матерей-одиночек

Вероятно, больнее, чем по всем остальным, ситуация с отсутствием работы в условиях пандемии коронавируса ударила по женщинам, воспитывающим детей в одиночку. Спустя почти месяц после объявления апреля выходным таких историй, приходящих в адрес редакции, стало подавляющее большинство. В них женщины рассказывают о произволе со стороны работодателей, с которым им пришлось столкнуться, о невозможности получить поддержку от государства и мизерных размерах этой поддержки, о непродуманности механизмов работы социальных служб и надзорных ведомств.



Анонимно:

— Официально трудоустроена, получала белую зарплату (оклад плюс премия), всё как положено. Но в апреле работодатель, ссылаясь на законы, без объяснения причин отправил на удаленную работу, просто прислав сообщение в мессенджере. Никаких приказов о переводе на удаленный режим подписать не предлагали. Более того, после принятия указа, разрешающего деятельность организаций автосервиса, все работники вышли на неделю работать. Но деятельность окладников снова свернуло руководство, ссылаясь на дыры в собственном бюджете.

Нынче ситуация складывается такая, что уже с апреля всех окладников переводят на 0,5 ставки без предварительного письменного уведомления (а по закону положено уведомить сотрудника за два месяца), и зарплату будут начислять за апрель уже по 0,5 ставки (это 6100 рублей). Пожаловаться в трудовую инспекцию никак — всё закрыто, телефоны не отвечают.

А когда ты снимаешь квартиру за 15 тысяч, одна воспитываешь ребенка, при этом денег едва хватает на еду и оплату счетов... Рада была узнать про обещанные субсидии на детей до 7 лет, да не тут-то было. Судя по критериям, мы с ребенком вообще «зажиточные» и пособие нам не положено. Я приверженец справедливости и мирного урегулирования споров, но когда дело касается жизни и здоровья, то тут надеяться нужно только на себя. Выход сейчас один: даже имея высшее образование, нужно цепляться за любую возможность подработать — хоть курьером, хоть домработницей, — потому что средств на жизнь просто нет! Свои собственные амбиции пока можно задвинуть подальше. Ребенку не скажешь: «Малыш, сегодня кушать нам нечего!».

Юлия:

— Я — индивидуальный предприниматель, у меня магазин одежды. С 28 марта не имею права заниматься торговлей, а других доходов нет. В составе семьи у меня мама-пенсионерка и дочь-подросток, на которую бывшим мужем платятся алименты (но не всегда) в размере 5000 рублей. Все свободные средства были вложены в феврале в покупку сезонного товара, которым нельзя торговать. Не вхожу ни в одну категорию предпринимателей, которым положена материальная помощь, не знаю почему. Как жить?

Ольга:

— Мама-одиночка, ребенку 5 лет. Предприятие на котором я работаю, закрыли на простой с 1 апреля по 30 июня (предварительно) с оплатой 2/3 оклада, то есть к выплате это 12 тысяч рублей. Но заработную плату даже в таком размере не платят, так как нет денег, а в кредите предприятию отказали. Получаю пособие от государства как малоимущая мама в размере 500 рублей. На деньги, которые остались с зарплаты за март, купила продукты — их осталось максимум на неделю.

В Калининград приехала два года назад, друзьями не обзавелась — только коллеги, которые находятся в такой же ситуации, как и я. Помощи ждать не от кого. Подала заявление в соцзащиту; результатов рассмотрения нет, но я и не надеюсь, так как по сути я не уволена, не являюсь многодетной и не имею права на материнский капитал.

Как жить дальше, не знаю. Готова на подработку при неполном рабочем дне: убирать квартиры, домы, офисы, могу вести бухгалтерию для небольших ИП и ООО, но вакансий нет. В общем, не знаю как выжить в таких условиях. Уже ни спать, ни есть не могу — мысли только об одном: как прокормить ребенка, где и как найти подработку с ребенком, которого не с кем оставить в период закрытия детсада. В общем, все плохо.

Наталья:

— Трудилась неофициально в общепите; осталась без работы, на руках ребенок 8 лет. Дотации — на детей до 7 лет. Я так понимаю, что в 8 лет ребенок может уже и работать пойти? Чем руководствовались власти, когда принимали соответствующее постановление, мне непонятно. Максимум, что я могла — подать заявление на статус безработного. Документы отправила, заявление от 30 марта подтверждено, и на этом все — статус безработного не подтвержден, по телефону им не дозвониться, на электронную почту не отвечают, на горячую линию звонить тоже бесполезно — всегда занято. Сегодня уже написала в «Инстаграме», но не надеюсь на ответ. Что делать? Вот уже 1,5 месяца я с ребенком и без зарплаты.

Инна:

— Тешу себя скорее всего напрасной иллюзией, что наши власти услышат свой народ хотя бы через прессу. Я осталась без работы, как и многие сейчас. Записи в трудовой не было, работала неофициально. Власти, конечно, на это реагируют: «Так вам и надо, вы налоги не платили», — как будто у людей есть выбор работы и зарплат, и они сами не хотят получать официальную зарплату. Я встала на учет в службу занятости, и пособие мне полагается минимальное, 1500 рублей. Но сейчас не об этом.

У меня несовершеннолетний ребенок. Писали, что будет доплата на детей, если человек без работы — 3000 рублей. Но, как пояснили в службе занятости, только на детей тех, кто работал официально. Вот скажите, чем виноват ребенок? Он хочет кушать вне зависимости от того, как был трудоустроен его родитель до того, как остался без денег и без работы. У нашего правительства есть деньги на выплаты трудовым мигрантам, но нет для своих граждан и даже для своих детей.

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Ольга:

— У меня ИП в сфере услуг, работала с детьми — сама на себя, наемных сотрудников нет. Приняла решение закрыть, так как из-за пандемии нет возможности работать, но не могу, так как налоговая не работает до 30 числа — отсылают в МФЦ. В МФЦ говорят, «у вас не жизненно важный случай». А какой? Я не могу встать на учет по безработице — мне грозит ответственность, если сделаю это не закрыв ИП, а закрыть не могу. Говорят, как вариант, можно заверить подпись нотариально и отправить по почте — когда-нибудь дойдет до налоговой.

Месяц я сижу без работы, так как вся сфера услуг «зарыта на лопату», и устроиться на работу не могу. Компании, куда рассылала резюме в начале месяца, сейчас находится в стадии ликвидации или банкротства. Прошла несколько собеседований по вайберу — вроде и готовы взять, но не имеют права открываться.

У меня двое детей. Я никогда не претендовала ни на детские пособия, ни на субсидии, хотя могла. А сейчас я не имею права ни на что. Даже на пособие по безработице. Потому что сама себя не могу уволить. Приняла решение не платить за коммуналку, чтобы хоть как-то сэкономить. Потом — да, конечно, придется заплатить, но когда будет чем. А еще кредит висит, который я брала под развитие бизнеса, так как феврале были очень радужные перспективы, и было много договоренностей о сотрудничестве. Но одно решение властей и Роспотребнадзора в середине марта все договоренности разом перечеркнуло. А введение «карантина» убило всю возможность заработать.

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Подготовил: Денис Туголуков. Фото: Алексей Милованов / Новый Калининград