Рольбинов: дефицит цемента в области сложился в мае и перешел на июнь

В регионе пока не удалось покрыть дефицит цемента, который сложился в мае и перешел на июнь. Об этом в эфире радиостанции «Балтик Плюс» в среду, 28 июня, сообщил вице-премьер областного правительства Александр Рольбинов.



«В мае по объективным причинам немножко был дефицит, мы не смогли обеспечить полную потребность. И у нас дефицит из мая перешел в июнь и заявки на июнь были порядка 62 тыс. тонн. На сегодняшний день мы уже доставили 56 тыс. тонн и ожидаем отправки еще нескольких партий цемента. Судно, которое должно завтра выйти, [везет] где-то 5,5 тыс. тонн. И, соответственно, сейчас цемент пришел, мы договорились с „Белорусской цементной компанией“, вагоны уже подходят непосредственно в рыбный порт „Санкт-Петербург“, 30 вагонов. И следом еще идут. Поэтому, я думаю, что сейчас мы вот этот вот дефицит ликвидируем, и с июля месяца войдем в абсолютно нормальный режим работы», — сказал чиновник.

По словам Рольбинова, в последние годы область в среднем потребляла порядка 550-600 тыс. тонн цемента в год. Материал получали примерно в равных пропорциях от двух организаций: «Белорусской цементной компании» и «Цемроса» (бывший «Евроцемент»).

«После того, как санкции ввели, Литва ограничила нас в квоте. То есть, если мы получали 550-600 тыс. тонн, то все, что мы получали из Белоруссии, они из квоты выкинули. И, соответственно, у нас получилась квота на уровне где-то 240 тыс. тонн по году цемента, который везется из Российской Федерации в Россию. То есть „Цемрос“. Понятно, что потребности у нас гораздо выше. И каким образом все это восполнить? Нужно перенести все на судовые партии. Поэтому мы сейчас грузим цемент в так называемые „бигбэги“, то есть это мягкая упаковка по одной тонне», — пояснил чиновник.

Напомним, в начале июня губернатор Антон Алиханов отмечал, что ему продолжают поступать жалобы на дефицит цемента.