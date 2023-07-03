Власти не смогли назвать объем финансовой поддержки региона в связи с ограничением транзита

Региональные власти не смогли подсчитать общий объем федеральной финансовой поддержки Калининградской области в связи с ограничением транзита через Литву с начала его действия. В ответе на запрос «Нового Калининграда» пресс-служба областного правительства привела только сумму субсидий, выделенных на возмещение компаниям расходов на морские грузоперевозки и на льготное кредитование малого и среднего бизнеса.



По данным министерства развития инфраструктуры, на выплаты организациям субсидий на выполнение морских перевозок грузов «в условиях внешнего санкционного воздействия» в 2022 году было направлено более 148 млн рублей, в 2023-м на эти цели предусмотрено 3,8 млрд рублей. При этом, согласно сведениям Минэкономразвития, объем поддержки составил 1,3 млрд и 3,8 млрд рублей соответственно. «Федеральным агентством морского и речного транспорта по итогам проведенных отборов заключены соглашения со следующими компаниями: ООО „Алгоритм Групп“, ФГУП „Росморпорт“, ООО „Пеленг“, АО „Совфрахт“», — отметили в правительстве.

В Минэкономразвития также привели сумму, предоставленную Калининградской области для льготного кредитования малого и среднего предпринимательства. По данным ведомства, в 2022 году «на докапитализацию Фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области» региону выделили из федерального бюджета 5,5 млрд рублей.

«Данные средства направлены на предоставление займов до 300 млн рублей под 2% годовых, которые субъектам МСП можно использовать как на реализацию новых проектов, так и на модернизацию и развитие действующих предприятий», — говорится в ответе пресс-службы. С учетом регионального софинансирования поддержку в 2023 году получили 82 проекта. В результате их реализации власти рассчитывают получить «более двух тысяч» рабочих мест.

Как сообщал ранее «Новый Калининград», в пресс-службе областного правительства также не ответили на вопрос о том, каков на сегодняшний день общий ущерб от ограничения сухопутного транзита в Калининградскую область. Губернатор Антон Алиханов сообщил РИА «Новости» в середине июня, что «допрасходы» региона составляют 900-980 млн рублей в месяц.

Спецадаптация: как живет Калининградская область спустя год после ограничения транзита