Власти не смогли назвать объем финансовой поддержки региона в связи с ограничением транзита

Региональные власти не смогли подсчитать общий объем федеральной финансовой поддержки Калининградской области в связи с ограничением транзита через Литву с начала его действия. В ответе на запрос «Нового Калининграда» пресс-служба областного правительства привела только сумму субсидий, выделенных на возмещение компаниям расходов на морские грузоперевозки и на льготное кредитование малого и среднего бизнеса.
По данным министерства развития инфраструктуры, на выплаты организациям субсидий на выполнение морских перевозок грузов «в условиях внешнего санкционного воздействия» в 2022 году было направлено более 148 млн рублей, в 2023-м на эти цели предусмотрено 3,8 млрд рублей. При этом, согласно сведениям Минэкономразвития, объем поддержки составил 1,3 млрд и 3,8 млрд рублей соответственно. «Федеральным агентством морского и речного транспорта по итогам проведенных отборов заключены соглашения со следующими компаниями: ООО „Алгоритм Групп“, ФГУП „Росморпорт“, ООО „Пеленг“, АО „Совфрахт“», — отметили в правительстве.
В Минэкономразвития также привели сумму, предоставленную Калининградской области для льготного кредитования малого и среднего предпринимательства. По данным ведомства, в 2022 году «на докапитализацию Фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области» региону выделили из федерального бюджета 5,5 млрд рублей.
«Данные средства направлены на предоставление займов до 300 млн рублей под 2% годовых, которые субъектам МСП можно использовать как на реализацию новых проектов, так и на модернизацию и развитие действующих предприятий», — говорится в ответе пресс-службы. С учетом регионального софинансирования поддержку в 2023 году получили 82 проекта. В результате их реализации власти рассчитывают получить «более двух тысяч» рабочих мест.
Как сообщал ранее «Новый Калининград», в пресс-службе областного правительства также не ответили на вопрос о том, каков на сегодняшний день общий ущерб от ограничения сухопутного транзита в Калининградскую область. Губернатор Антон Алиханов сообщил РИА «Новости» в середине июня, что «допрасходы» региона составляют 900-980 млн рублей в месяц.
Спецадаптация: как живет Калининградская область спустя год после ограничения транзитаПроблемы с транзитом в Калининградскую область начались в июне, когда Литва отказалась пропускать грузы, попавшие под санкции Евросоюза. После разъяснения Еврокомиссии о том, что калининградский транзит не должен ограничиваться при условии контроля за грузами, ограничения на транзит товаров железной дорогой были сняты при условии, что они не будут превышать квоты. Ограничения на перевозки попавших под санкции товаров автотранспортом сохранились.