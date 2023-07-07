Генпрокуратура: Колесник сам подтвердил, что руководил портом последние 27 лет

Депутат Госдумы РФ Андрей Колесник на личном приеме в Генеральной прокуратуре подтвердил факт руководства Калининградским морским торговым портом на протяжении последних 27 лет. Как сообщает Rugrad, записанные ведомством пояснения парламентария были приобщены к материалам дела на предварительном заседании в Центральном районном суде в пятницу, 7 июля.



«Колесник сам попросил встречи, эта встреча была в установленном порядке организована, произведена фиксация состоявшейся беседы. Генеральная прокуратура провела фоноскопическое исследование. Соответствующее заключение было подготовлено ЭКЦ (экспертно-криминалистический центр) ГУ МВД по Москве. Данное заключение подтверждает, что голос на аудиозаписи принадлежит господину Колеснику», — цитирует издание слова представителя Генпрокуратуры.

По обращению Генпрокуратуры к материалам дела также были приобщены объяснения экс-финансового директора и бывшего финансового акционера АО «КМТП» Олега Ершова, который проходит свидетелем по делу. Ершов сообщил «интересные обстоятельства, которые проливают свет и в принципе делают несостоятельной позицию, которую в суде пытается представить порт», отмечают в Генпрокуратуре.

Также в материалы дела вошел рапорт сотрудника УФСБ по Калининградской области, который произвел опрос бывшей супруги экс-гендиректора порта Владислава Дорофеева, сообщившей «не менее интересные подробности» о том, кто и в какой период времени руководил портом и при каких обстоятельствах состоялось отчуждение акций в пользу тещи депутата Надежды Лысенко.

Как стало известно ранее, заместитель генпрокурора РФ подал гражданский иск к депутату Госдумы Андрею Колеснику, связанный с незаконным владением акциями Калининградского морского торгового порта. Помимо парламентария ответчиками по делу выступают его супруга — телеведущая Марина Лысенко, и теща Надежда Лысенко. Надзорное ведомство требует изъять в пользу государства акции порта у Колесника (28,5%) и его тещи (23,25%), а также истребовать в казну с депутата и его супруги незаконный доход в размере 369,2 млн рублей.

Сам Колесник полагает, что проверка в отношении него стала следствием недавнего судебного процесса по изъятию активов порта у иностранного инвестора.

Рассмотрение гражданского иска Генпрокуратуры РФ к Андрею Колеснику, Надежде Лысенко и Марине Лысенко по существу назначено на понедельник, 10 июля.