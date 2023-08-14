Калининградские автоперевозчики оценили ущерб для отрасли от санкций в 4,2 млрд рублей

Калининградские автоперевозчики оценили ущерб для отрасли от санкций Евросоюза, введенных в связи с началом Россией специальной военной операции на Украине, в 4,2 млрд рублей. Информация об этом содержится в обращении в Минтранс РФ, опубликованном инициативной группой.



Оценка ущерба приводится с сентября 2022 года, когда на фоне ограничений существенно усугубилась ситуация для отрасли, по июль 2023-го включительно. «Ситуация с транзитом через Литовскую Республику не меняется, транзит практически остановился в связи с введением антироссийских санкций странами-членами ЕС. Организация перевозок на паромных линия функционирует не прозрачно. Паромные линии не могут обеспечить провозные мощности в необходимом объеме», — говорится в документе.

В своем письме представители отрасли просят Минтранс дать оценку правовому акту, по которому с 1 августа открыт въезд грузовых автомобилей ЕС в Калининградскую область без российских разрешений на международные перевозки. В инициативной группе также обращают внимание на то, что этот документ не опубликован на сайте регионального правительства. Авторы обращения приводят ссылки на польские СМИ, в котором говорится о соответствующем приказе губернатора Антона Алиханова.

Ущерб от санкций с сентября 2022 года по март 2023-го калининградские перевозчики оценивали в 2,3 млрд рублей. Как сообщали ранее в инициативной группе, на фоне ограничений себестоимость перевозки из Калининграда на основную территорию России и обратно выросла более чем на 200% и составляет в среднем 238 750 рублей. «Некоторым компаниям пришлось понести расходы по перерегистрации бизнеса в связи с запретом Литовской Республики использовать для международных перевозок арендованные транспортные средства», — указывали в отрасли.

В конце июля бизнес-омбудсмен региона Светлана Нижегородова сообщала в обращении к председателю областного заксобрания Андрею Кропоткину, что представители малых автопредприятий Калининградской области оценивают состояние отрасли как критическое, они фактически остались без работы. Она просила оказать содействие в решении проблем перевозчиков.