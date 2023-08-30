Контракт на дополнительный ремонт парома «Балтийск» заключают с компанией из Мурманска

Контракт на дополнительный ремонт парома «Балтийск» заключают с компанией из Мурманска
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Торги на дополнительный ремонт железнодорожно-автомобильного парома «Балтийск», курсирующего на линии Балтийск — Усть-Луга, выиграла компания «Галеон» из Мурманска. Информация об этом размещена на портале госзакупок. Подрядчику предстоит отремонтировать в числе прочего главный двигатель, валогенератор, воздушные компрессоры, электродвигатели и насосы.

Как указано в протоколе, на торги заявились две компании. «Галеон» снизил начальную цену на 2,6 млн рублей, предложив выполнить работы за 260,7 млн. Второй участник — компания «Морена-ДВС» из Санкт-Петербурга — снизил цену на 1,3 млн рублей — до 262 млн. Победитель должен будет выполнить работы до 28 февраля 2024 года.

Паром «Балтийск» вернули на калининградскую линию после ремонта 12 июля. Судно, оператором которого была компания «Оборонлогистика», перешло под управление Росморпорта. Ведомство также провело тендер по выбору подрядчика для ремонта насосов вспомогательного топлива главного двигателя недавно построенного парома «Маршал Рокоссовский». Работы, стоимость которых составила 5,2 млн рублей, должны быть выполнены до 30 сентября.

Как сообщали в пресс-службе областного правительства, судно «Маршал Рокоссовский» планируют обслуживать между рейсами. Паром «Балтийск», по заверению властей, не уйдет на ремонт до тех пор, пока ему не найдут замену.

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