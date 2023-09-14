Росстат: производство бензина в стране за неделю упало на 5,9%, «дизеля» — на 3%

Производство автомобильного бензина в России за период с 4 по 10 сентября упало на 5,9% относительно прошлой недели, до 785,3 тысячи тонн. Производство дизельного топлива снизилось на 3%, до 1,6 млн тонн. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата.



Как отметили в ведомстве, с 5 по 11 сентября цены на бензин выросли в стране на 0,7%, на дизтопливо — на 1,7%. Сильнее всего бензин подорожал в Карелии — на 3,2%, Тыве и Томской области — на 3%. В Москве повышение стоимости составило 0,3%. По данным Росстата, цены на бензин в последнюю неделю росли в 79 субъектах РФ.

По состоянию на 11 сентября средняя цена за литр Аи-92 в России составляла 51,02 рубля, Аи-95 — 55,77 рубля, Аи-98 и выше — 67,37 рубля. Литр дизтоплива в среднем по РФ стоил 62,64 рубля.

В Калининградской области рост цен на топливо в последний месяц обсудили на заседании областного правительства. По стоимости дизеля регион находится на «московском уровне».

Согласно данным чиновников, топливные компании начали добирать недополученную прибыль в связи с уменьшением демпферов. Изменение логистики, как утверждают в правительстве, на цены не повлияло. Губернатор Антон Алиханов призвал чиновников следить за дальнейшим увеличением стоимости. Позднее власти сообщили, что причину роста цен на автомобильное топливо выясняет региональное управление ФАС.