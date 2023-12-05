Алиханов: калининградские грузоперевозчики зарабатывают на перепродаже бензина в Литве

Одной из причин того, что калининградские отправители грузов не используют альтернативные автомобильному пути доставки, является лобби грузоперевозчиков. Последним выгодно ездить через Литву, несмотря на очереди на границе. Причина — возможность перепродажи бензина. Об этом заявил после оперативного совещания во вторник, 5 декабря, губернатор Калининградской области Антон Алиханов.



«Давайте честно и откровенно скажем: очень важно самим владельцам груза эту проблему осознать, с одной стороны, с другой — понять, что есть решение. Объясню, в чем здесь подтекст. Подтекст — слив бензина. Когда ты видишь разницу в цене на „Лукойле“, на „Сургутнефтегазе“ на выезде с территории Российской Федерации, из Калининграда, и видишь, почем ты его потом можешь „слить“ в Литве — тебе же не нужно тонну бензина. Тонна бензина залезает в грузовик. 800 литров, 1200 даже литров [...], тебе, чтобы проехать Литву, много не надо, у тебя 24 часа, надо быстро проскочить. Я сам через Литву ездил, когда машину сюда перегонял, — там несколько часов достаточно вполне — смотря какой маршрут, но сейчас маршрут понятен. Поэтому наши грузоперевозчики зарабатывают. Зарабатывают от 60 до 100 тыс. рублей за рейс. Поэтому, конечно, они будут стоять [в очереди на границе] и день, и два», — сказал Антон Алиханов.

По состоянию на утро вторника, 5 декабря, пропуска через границу в направлении Литвы ожидали 160 фур. Антон Алиханов считает, что эту ситуацию «драматизировать» не нужно, поскольку, по его мнению, грузоотправители из Калининграда могут воспользоваться альтернативными путями доставки — контрейлерным (комбинированным железнодорожно-автомобильными) или морским.

Ранее калининградские грузоперевозчики оценили только свой ущерб от санкций в 5,23 млрд рублей. Как сообщали в их инициативной группе, на фоне ограничений себестоимость перевозки из Калининграда на основную территорию России и обратно выросла более чем на 200%. «Некоторым компаниям пришлось понести расходы по перерегистрации бизнеса в связи с запретом Литовской Республики использовать для международных перевозок арендованные транспортные средства», — указывали в отрасли.

В конце июля бизнес-омбудсмен региона Светлана Нижегородова сообщала в обращении к председателю областного заксобрания Андрею Кропоткину, что представители малых автопредприятий Калининградской области оценивают состояние отрасли как критическое, они фактически остались без работы. Она просила оказать содействие в решении проблем перевозчиков.