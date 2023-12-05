Алиханов призвал «не драматизировать ситуацию» с очередью на границе с Литвой

Ситуация с очередью грузовиков на российско-литовской границе не отразится ни на снабжении жителей Калининградской области необходимой продукцией, ни на вывозе грузов из региона. Такое мнение высказал губернатор Антон Алиханов в разговоре с журналистами после оперативного совещания в областном правительстве во вторник, 5 декабря.



«Вы не переживайте. У нас, у калининградских жителей, проблем со снабжением наших нужд и потребностей не будет. Конечно, нам нужно вывозить товары, которые мы здесь производим, потому что от этого зависит зарплата наша с вами. Возможности для вывоза у нас есть. Не надо драматизировать эту ситуацию», — сказал Алиханов.

Он назвал альтернативой автомобильным грузоперевозкам контрейлерные. «Мы всё реализовали, таможня реализовала соответствующие документы — контрейлерные перевозки возможны», — отметил губернатор. Алиханов также подчеркнул, что на калининградской линии «недозагружено огромное количество судов» в направлении Санкт-Петербурга и Ленинградской области. «У нас есть все возможности для того, чтобы продолжать заниматься собственным снабжением и вывозом продукции с нашей территории», — заверил глава региона.

Ранее Антон Алиханов, комментируя ситуацию со скоплением грузовиков на российско-литовской границе, обвинил литовские власти во «вранье» по поводу углубленного досмотра фур на границе. «Эта ситуация связана исключительно с недружественным поведением Литвы. В частных разговорах с нами пограничники и таможенники литовские говорят, что у них просто указание сверху тормозить», — заявил губернатор.