Алиханов призвал «не драматизировать ситуацию» с очередью на границе с Литвой

Все новости по теме: Блокада Калининградской области

Ситуация с очередью грузовиков на российско-литовской границе не отразится ни на снабжении жителей Калининградской области необходимой продукцией, ни на вывозе грузов из региона. Такое мнение высказал губернатор Антон Алиханов в разговоре с журналистами после оперативного совещания в областном правительстве во вторник, 5 декабря.

«Вы не переживайте. У нас, у калининградских жителей, проблем со снабжением наших нужд и потребностей не будет. Конечно, нам нужно вывозить товары, которые мы здесь производим, потому что от этого зависит зарплата наша с вами. Возможности для вывоза у нас есть. Не надо драматизировать эту ситуацию», — сказал Алиханов.

Он назвал альтернативой автомобильным грузоперевозкам контрейлерные. «Мы всё реализовали, таможня реализовала соответствующие документы — контрейлерные перевозки возможны», — отметил губернатор. Алиханов также подчеркнул, что на калининградской линии «недозагружено огромное количество судов» в направлении Санкт-Петербурга и Ленинградской области. «У нас есть все возможности для того, чтобы продолжать заниматься собственным снабжением и вывозом продукции с нашей территории», — заверил глава региона.

Ранее Антон Алиханов, комментируя ситуацию со скоплением грузовиков на российско-литовской границе, обвинил литовские власти во «вранье» по поводу углубленного досмотра фур на границе. «Эта ситуация связана исключительно с недружественным поведением Литвы. В частных разговорах с нами пограничники и таможенники литовские говорят, что у них просто указание сверху тормозить», — заявил губернатор.

По данным Калининградской областной таможни, по состоянию на утро 5 декабря в очереди перед пунктом пропуска «Чернышевское» находилось 120 большегрузов, еще 40 оставались в накопителе. В Минтрансе РФ ранее заявили, что оформление машин с 25 ноября замедлено литовской стороной.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter