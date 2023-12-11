Областная таможня: в очереди на погранпереходе в поселке Чернышевское собралось 265 грузовиков

В очереди на въезд в Литву на погранпереходе в поселке Чернышевское находится 265 большегрузных машин. Об этом сообщили в понедельник, 11 декабря, в пресс-службе областной таможни.



В ведомстве сообщают, что 240 автомобилей находятся перед пунктом пропуска, еще 25 автомобилей, оформленных российской стороной, расположены на нейтральной полосе.

Как указано в телеграм-канале, созданном Росгранстроем для оперативного отслеживания ситуации на погранпереходе, приблизительное время отставания от запланированного времени составляет 43 часа.

Как утверждают представители российской стороны, пропуск машин существенно ограничен работой литовских пограничников.

Как сообщают в таможне, за минувшие сутки, воскресенье, 10 декабря, через пункт пропуска в поселке Чернышевском проследовало 83 большегруза на въезд в Российскую Федерацию, и 89 — на выезд в Литовскую Республику.

Губернатор Антон Алиханов, комментируя сложившуюся ситуацию, написал в своем Telegram-канале, что «вопрос транзита в и из Калининграда требует системного решения». Он также отметил, что «в регион в январе 2024 года должны прибыть ещё несколько паромов и сухогрузов для работы на линии с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью». Позднее губернатор сообщил, что сложности транзита связаны с «недружественным поведением Литвы».