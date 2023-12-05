Алиханов обвинил литовские власти во «вранье» по поводу углубленного досмотра фур на границе

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Новые очереди фур на границе связаны «с недружественным поведением Литвы». Об этом заявил после оперативного совещания во вторник, 5 декабря, губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Эта ситуация связана исключительно с недружественным поведением Литвы. В частных разговорах с нами пограничники и таможенники литовские говорят, что у них просто указание сверху тормозить», — сказал Алиханов.

«Все разговоры литовских властей о том, что все это делается в связи с каким-то более углубленным досмотром, еще что-то — это вранье. Углубленный досмотр внедрен уже давно, и он не изменился. Просто не принимают машину, не берут ее на проверку», — сообщил он. По словам Антона Алиханова, ситуация за последние дни несколько улучшилась: если в конце ноября через границу пропускали «45-50 машин» (30 ноября это было 52 машины, что, как заявлял губернатор Калининградской области, в три раза ниже пропускной способности единственного действующего на границе с Литвой погранперехода «Чернышевское-Кибартай»), то сейчас доходит до 92-100 грузовиков.

«Навряд ли мы сможем на это как-то повлиять с уровня региона, собственно говоря, Литва практически обнулила наше общение в 2022 году еще, тут нет никаких новостей, ничего не изменилось», — добавил Алиханов.

По данным Калининградской областной таможни, литовская сторона пропустила за последние сутки на свою территорию 71 фуру. Согласно информации на 9 утра вторника, в очереди находилось 160 грузовиков. Накануне утром это было 205 большегрузов.

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