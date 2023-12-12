На линию Балтийск — Усть-Луга планируют выпустить новое грузовое судно. Информация об этом появилась на сайте компании «Совфрахт», которая является одним из операторов калининградской морской линии.

Теплоход «Инженер Вешняков», который планируют использовать для грузоперевозок, способен перевозить автомобильный и железнодорожный транспорт. На настоящий момент судно проходит процесс модернизации. Выход теплохода на линию планируют осуществить в следующем году.

В июле региональные власти сообщали, что ожидают «в ближайший месяц-полтора» постановки на калининградскую морскую линию автомобильных паромов. В начале сентября губернатор области Антон Алиханов заявил, что в Калининградскую область направлены новые паромы класса Ко-Ко из портов КНР. Региональные власти сообщали, что эти суда дойдут до региона в течение 40–45 дней, после чего начнется процесс их регистрации. Позже вице-премьер областного правительства Александр Рольбинов рассказал, что выход на калининградскую морскую линию двух автомобильных паромов ожидается в декабре 2023 года — январе 2024-го.