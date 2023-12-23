На решение об изъятии 46,5% акций торгового порта подана вторая кассация в Верховный суд

Бизнесмен Дмитрий Пурим подал кассационную жалобу в Верховный суд РФ на решение об изъятии 46,5% акций Калининградского морского торгового порта. Информация об этом появилась в судебной картотеке. Ранее кассацию в Верховный суд подала компания «Коксохимтранс», продавшая ценные бумаги шотландской фирме Orneto Partners LP.



В декабре областной арбитражный суд отказался пересматривать дело об изъятии 46,5% акций порта по заявлениям бизнесмена Дмитрия Пурима, купившего 3,5% ценных бумаг у гражданки Марины Дубининой, и компании «Коксохимтранс». Участники сделок требовали пересмотреть акт первой инстанции «по вновь открывшимся обстоятельствам», основываясь на установленных фактах по делу депутата Госдумы Андрея Колесника.

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В мае первая инстанция удовлетворила иск Генпрокуратуры, поданный совместно с ФАС. В надзорном ведомстве посчитали, что «группа лиц, в которую входит иностранный инвестор», установила контроль над Калининградским морским торговым портом, указав, что сделки не согласовали с Правительством РФ. Предприятие сочли организацией, имеющей «стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Прокуратура требовала взыскать в доход государства 46 500 незаконно проданных ценных бумаг. Апелляционная и кассационная инстанции оставили решение об изъятии ценных бумаг в силе.