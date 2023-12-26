На контейнерную линию Калининград — Санкт-Петербург передислоцируют еще один сухогруз

На контейнерную линию Калининград — Санкт-Петербург передислоцируют из Новороссийска сухогруз «Пижма». Об этом сообщает пресс-служба компании-оператора «Оборонлогистика».



«На судне имеется палуба для контейнеров и генеральных грузов, два трюма и два судовых крана (грузоподъемностью по 35 тонн каждый), которые позволяют оперативно осуществлять погрузочно-разгрузочные работы», — отметили в компании.

Длина судна — 95 м, ширина — 16 м, осадка — 6 м. При максимальной загрузке сухогруз способен перевозить за один рейс до 3400 тонн.

Ранее стало известно, что с 29 декабря с калининградской морской линии снимают на плановый ремонт паром «Амбал». Ожидается, что работы будут завершены «не позднее марта 2024 года». В январе на ремонт также планируют отправить паром «Балтийск». Как сообщали в областном правительстве, оно будет отсутствовать на линии ориентировочно два-три месяца. В связи с этим власти решили, что с 2024 года паромами на калининградском направлении можно будет провозить только санкционные грузы.