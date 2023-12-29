Алиханов предложил Литве вернуться к «нормальному сотрудничеству» по транзиту

Все новости по теме: Блокада Калининградской области

Губернатор Антон Алиханов призвал Литву снять ограничения на транзит и вернуться к «нормальному сотрудничеству» в этой сфере. Об этом он заявил в интервью РИА «Новости».

«Призываем, собственно говоря, литовскую сторону к тому, чтобы снять эти ограничения и вернуться к нормальному, спокойному сотрудничеству хотя бы в этой сфере. Литва — транзитная страна. Ничего здесь нового я не говорю. Достаточно посмотреть на карту. И падающие доходы в том числе бюджетов литовских, собственно, полностью связаны с тем поведением и теми решениями, которые принимает литовское правительство», — сказал Алиханов.

Вместе с тем он высказал мнение, что «в текущем моменте» Калининградской области хватает паромов для транспортировки грузов по морю. Ранее сообщалось, что в конце декабря — начале января два из четырех судов должны уйти на плановый ремонт.

Накануне региональные власти оценили ущерб от ограничения транзита через Литву в порядка 2 млрд рублей. При этом калининградские грузоперевозчики оценивают только свой ущерб от санкций в 5,23.

Литва отказалась пропускать попавшие под санкции Евросоюза грузы в июне 2022 года. Позднее Еврокомиссии выпустила разъяснения, согласно которым провоз товаров, попавших под санкционные ограничения, запрещен только по автодорогам, а железнодорожные перевозки допускаются при осуществлении необходимого контроля. На них были установлены квоты.

С января 2024 года Литва намерена увеличить стоимость транзита контейнерных грузов из Калининградской области и обратно примерно на 61%.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter