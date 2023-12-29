Алиханов предложил Литве вернуться к «нормальному сотрудничеству» по транзиту

Губернатор Антон Алиханов призвал Литву снять ограничения на транзит и вернуться к «нормальному сотрудничеству» в этой сфере. Об этом он заявил в интервью РИА «Новости».



«Призываем, собственно говоря, литовскую сторону к тому, чтобы снять эти ограничения и вернуться к нормальному, спокойному сотрудничеству хотя бы в этой сфере. Литва — транзитная страна. Ничего здесь нового я не говорю. Достаточно посмотреть на карту. И падающие доходы в том числе бюджетов литовских, собственно, полностью связаны с тем поведением и теми решениями, которые принимает литовское правительство», — сказал Алиханов.

Вместе с тем он высказал мнение, что «в текущем моменте» Калининградской области хватает паромов для транспортировки грузов по морю. Ранее сообщалось, что в конце декабря — начале января два из четырех судов должны уйти на плановый ремонт.

Накануне региональные власти оценили ущерб от ограничения транзита через Литву в порядка 2 млрд рублей. При этом калининградские грузоперевозчики оценивают только свой ущерб от санкций в 5,23.

Литва отказалась пропускать попавшие под санкции Евросоюза грузы в июне 2022 года. Позднее Еврокомиссии выпустила разъяснения, согласно которым провоз товаров, попавших под санкционные ограничения, запрещен только по автодорогам, а железнодорожные перевозки допускаются при осуществлении необходимого контроля. На них были установлены квоты.