Власти РФ планируют продлить льготную ипотеку только в регионах с невысоким спросом

Льготную ипотечную программу планируют продлить только в тех регионах, где она не пользуется большим спросом. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Марата Хуснуллина на заседании правительственной комиссии по региональному развитию.

Со слов зампреда правительства, прирост ипотечного портфеля в 2023 году превысил 4 трлн рублей, что в два раза превышает объемы прошлого года. Всего в 2023 году было выдано 2 млн кредитов на сумму 7,8 трлн рублей. Хуснуллин сообщает, что объемы выдачи ипотечных займов в стране могут сократиться после рекордного 2023 года. Программа семейной ипотеки будет продлена во всех регионах страны.

Напомним, в ноябре доля льготной ипотеки в России достигла 56,4% от общего числа выданных ипотечных кредитов. Это максимальное значение за всё время наблюдений.

15 декабря вслед за повышением ключевой ставки до 16% правительство РФ увеличило первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20 до 30%.

В сентябре правительство повысило первоначальный взнос по всем льготным ипотечным программам с 15% до 20%. В октябре Центробанк предложил кабмину вновь поднять взнос с целью охлаждения рынка жилищных ссуд. Регулятор утверждал, что льготная ипотека изначально была «полезным решением», но из-за огромного разрыва между первичным и вторичным рынком продолжать ее финансировать нерационально.