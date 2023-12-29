Власти планируют ввести беспошлинные квоты на экспорт калининградских консервов

В 2024 году в России планируют ввести беспошлинные квоты на экспорт консервов из Калининградской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект постановления, подготовленный Минэкономразвития.



Согласно документу, тарифные квоты предлагается устанавливать на экспорт консервированной продукции из рыбы (код 1604 ТН ВЭД ЕАЭС) и консервированных морепродуктов (код 1605 ТН ВЭД ЕАЭС) из ряда регионов РФ. «На 2024 год эта мера будет предусмотрена для Калининградской области. Квота на экспорт консервов из рыбы может составить 4,4 тысячи тонн, консервированных морепродуктов — 100 тонн», — указывает информагентство.