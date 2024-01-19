Росимущество требует от Калининградского торгового порта провести собрание акционеров

Росимущество через суд требует от Калининградского морского торгового порта провести внеочередное собрание акционеров. Ведомство подало соответствующий иск в конце декабря 2023 года. Информация опубликована в картотеке Арбитражного суда Калининградской области.



Исковое заявление, в котором Росимущество просит обязать предприятие провести общее собрание акционеров, принято к рассмотрению. АО «Калининградский морской торговый порт» в январе направил ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Предварительное заседание назначено на 1 февраля.

В 2023 году генпрокуратура РФ подала иски об изъятии акций Калининградского морского торгового порта у бизнесмена Дмитрия Пурима и шотландской фирмы Orneto Partners LP, а также у семьи депутата Госдумы Андрея Колесника. В результате в доход государства взыскали в общей сложности 98,25% акций порта. Апелляционные и кассационные инстанции оставили решения без изменений. По делу о продаже акций Дмитрию Пуриму и иностранной компании поданы жалобы в Верховный суд РФ.

Инвестор в лице государства: что ждет Калининградский торговый порт после национализации

В октябре губернатор Антон Алиханов сообщал, что Калининградский морской торговый порт может перейти к крупному инвестору. По его словам, региональные власти работают «с несколькими игроками», переговоры ведутся в том числе с арендаторами предприятия.

В январе в областном правительстве заявили, что надеются на «сохранение положительной динамики грузооборота» Калининградского морского торгового порта. На вопрос представителей бизнеса о перспективах развития терминала «в связи с передачей его государству» Антон Алиханов сообщил, что в настоящее время «прорабатываются различные варианты определения нового оператора терминала».