Дмитрий Пурим попросил приостановить производство по делу об изъятии акций торгового порта

Бизнесмен Дмитрий Пурим подал заявление о приостановлении производства по делу об изъятии 46,5% акций Калининградского морского торгового порта. Информация об этом опубликована в картотеке областного арбитражного суда.
Аналогичное заявление поступило от компании «Коксохимтранс», продавшей 43% ценных бумаг шотландской фирме Orneto Partners LP. Оба документа были зарегистрированы 22 января.
В конце 2023 года Дмитрий Пурим и компания «Коксохимтранс» подали кассационные жалобы в Верховный суд на решение об изъятии 46,5% акций порта. В январе жалоба также поступила от гражданки Марины Дубининой, продавшей 3,5% Пуриму.
В декабре областной арбитражный суд отказался пересматривать дело об изъятии 46,5% акций порта по заявлениям бизнесмена Дмитрия Пурима и компании «Коксохимтранс». Участники сделок требовали пересмотреть акт первой инстанции «по вновь открывшимся обстоятельствам», основываясь на установленных фактах по делу депутата Госдумы Андрея Колесника.
Сделки с последствиями: что рассказали в суде о продаже акций Калининградского торгового портаВ мае первая инстанция удовлетворила иск Генпрокуратуры, поданный совместно с ФАС. В надзорном ведомстве посчитали, что «группа лиц, в которую входит иностранный инвестор», установила контроль над Калининградским морским торговым портом, указав, что сделки не согласовали с Правительством РФ. Предприятие сочли организацией, имеющей «стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Прокуратура требовала взыскать в доход государства 46 500 незаконно проданных ценных бумаг. Апелляционная и кассационная инстанции оставили решение об изъятии ценных бумаг в силе.