Дмитрий Пурим попросил приостановить производство по делу об изъятии акций торгового порта

Бизнесмен Дмитрий Пурим подал заявление о приостановлении производства по делу об изъятии 46,5% акций Калининградского морского торгового порта. Информация об этом опубликована в картотеке областного арбитражного суда.



Аналогичное заявление поступило от компании «Коксохимтранс», продавшей 43% ценных бумаг шотландской фирме Orneto Partners LP. Оба документа были зарегистрированы 22 января.

В конце 2023 года Дмитрий Пурим и компания «Коксохимтранс» подали кассационные жалобы в Верховный суд на решение об изъятии 46,5% акций порта. В январе жалоба также поступила от гражданки Марины Дубининой, продавшей 3,5% Пуриму.

В декабре областной арбитражный суд отказался пересматривать дело об изъятии 46,5% акций порта по заявлениям бизнесмена Дмитрия Пурима и компании «Коксохимтранс». Участники сделок требовали пересмотреть акт первой инстанции «по вновь открывшимся обстоятельствам», основываясь на установленных фактах по делу депутата Госдумы Андрея Колесника.

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