Кропоткин считает, что в масштабных стройках есть социальная ориентация

Председатель Законодательного собрания Калининградской области Андрей Кропоткин заявил, что все реализуемые в регионе масштабные инвестпроекты имеют социальную ориентацию. Об этом Кропоткин сообщил в четверг, отвечая на вопрос корреспондента «Нового Калининграда» о том, не планируется ли внести поправки в законодательство, закрепляющие возведение социальной инфраструктуры крупными застройщиками.



На уточнение представителя СМИ, что большая часть инвесторов, в частности, застройщик променада Светлогорска, не возводят социальную инфраструктуру, спикер Заксобрания ответил: «Вы же сами понимаете, что застройка променада — это немножечко другой проект. [...] Всё зависит от масштабности проекта и от того, сколько вливается денежных средств. Детский сад строить на променаде... Вы сами понимаете», — сказал Кропоткин.

При этом он сказал, что «все крупные инвестиционные крупные проекты идут с социальной ориентацией». «Поэтому и Северо-Запад (приостановленный из-за Минобороны РФ проект застройки части Калининграда компанией „Мегаполис-Жилстрой“ — прим. „Нового Калининграда“), и в поселке Зори — там везде социальные есть обязательства. Я сам вхожу инвестиционный Совет, другие проекты масштабного такого характера — они не узаконятся, и никто не выделит никогда земельные участки... Потому что мы заинтересованы в развитии не просто какого-то строительства, но и чтобы это строительство было социально ориентировано на граждан Калининградской области».

Напомним, ранее «Новый Калининград» проанализировал реестр из 24 масштабных инвестиционных проектов, под реализацию которых были выделены земельные участки без торгов. Выяснилось, что минимальное число инвесторов заявили о намерении вложиться в строительство объектов социальной инфраструктуры.