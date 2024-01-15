490 рабочих мест, налоги и стенка: что обещают жителям Светлогорска от застройки променада

Первая линия Светлогорска на берегу Балтийского моря активно застраивается многоэтажными зданиями. Новый променад (он обошелся бюджету в полтора миллиарда рублей) отдали бесплатно под крупный инвестиционный проект московской фирме. Что получат взамен жители Светлогорска, выяснял «Новый Калининград».

Новый променад в Светлогорске строили несколько лет и открыли для посещений в 2019 году. Спустя еще несколько месяцев на нём стартовала масштабная стройка — компания «Раушен Хотел Ресорт» начала возводить комплекс апарт-отелей и коммерческой недвижимости, а компания «Ланцет» — медицинский центр.

В 2020 году «Новый Калининград» подробно рассказывал о том, что руководителем обеих компаний является Алексей Васин, который управлял активами семьи главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Сейчас многие здания уже в высокой степени готовности. Не достроенные пока апартаменты в них можно купить по 600 тысяч рублей за один квадратный метр — десятки объявлений размещены на профильных сайтах по продаже недвижимости. На сегодня это одно из самых дорогих предложений на рынке новостроек Калининградской области. И если судить по видеоролику, размещенному в объявлениях, то рассчитано это жилье на неместных состоятельных людей.

Видеоролик размещён на сайте сайта avito.ru/kaliningrad

Территория променада находится в государственной собственности правительства Калининградской области. Бюджет мог бы выручить за продажу права его аренды неплохие деньги и направить их на различные проекты, в том числе, и на инфраструктурное развитие того же Светлогорска. Но региональные власти решили отдать территорию конкретной компании-застройщику без торгов и бесплатно, поскольку проект в апреле 2019 года был признан масштабным и одобрен Советом по улучшению инвестиционного климата при губернаторе Калининградской области.

Отметим, что Совет по работе с инвестпроектами был создан в правительстве области еще в 2010 году экс-губернатором Николаем Цукановым. Он несколько раз переименовывался, но основная его задача сохранялась — помощь крупным инвесторам. В частности, выделение бизнесу без торгов муниципальных и государственных земель — такую возможность предоставляет российское законодательство, если инвестсовет признает проект значимым для региона.

Критерии значимости указаны в статье 19.2 закона «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Калининградской области». Под один из них — полная стоимость проекта не менее 150 млн рублей и стоимость активов юрлица не менее 250 млн рублей — попал и проект на променаде Светлогорска.

«Согласно проектной декларации, первая очередь строительства комплекса должна быть завершена в 2024 году, — сообщили „Новому Калининграду“ в пресс-службе правительства области. — Вторая очередь строительства, включающая в себя клинику, СПА-комплекс и отель на 120 гостиничных номеров, находится на начальной стадии строительства, её ввод запланирован на 2025-2026 годы».





Визуализация комплекса «Променад» в Светлогорске, иллюстрация — скриншот с сайта avito.ru/kaliningrad



Как сообщили власти, ссылаясь на инвестора, на строительной площадке проекта в настоящее время ведутся активные работы. Первая очередь строительства, включающая возведение 6 корпусов гостинично-оздоровительного комплекса, «уже находится на высокой стадии готовности», в нескольких корпусах ведется облицовка фасадов, началась внутренняя отделка помещений. «Готовность строящихся корпусов 65-70%», — добавили в пресс-службе правительства.

Во время заседания инвестсовета в апреле 2019 года инвесторы сообщали о намерениях вложиться в развитие Светлогорска — в планах были детские и игровые площадки, озеленение, скамейки, урны, бювет, реконструкция Центрального спуска и новый забор для детского центра им. Гайдара. Также было запланировано финансирование строительства линейных объектов и укрепление осыпающихся склонов.



Сейчас, когда апарт-отели уже достраиваются, а квадратные метры в них выставлены на продажу по астрономическим ценам, возникает вполне закономерный вопрос: что в итоге получат жители Светлогорска от столь масштабной стройки на променаде, и какие обязательства по развитию городской инфраструктуры в итоге будут реализованы. С этим вопросом «Новый Калининград» обратился в пресс-службу правительства региона.



В правительстве сообщили, что в соответствии с представленной на заседании Совета концепцией Светлогорск получит:



− комплекс Wellness и спа с использованием местных термальных водных ресурсов и ресурсов грязелечения, открытый подогреваемый бассейн, тренажерный зал;

− международный отель 4-5* на 120 номеров курортного типа под брендом международного оператора соответствующего уровня;

− гостиничный комплекс апартаментного типа на 227 номеров;

− другие рекреационные и сопутствующие объекты (конференц-центр, переговорные, ресторан, кафе, торговые зоны на первых этажах, детская игровая площадка, мини-парк, бювет).

«Реализация проекта будет способствовать созданию современных мест размещения мирового уровня для гостей и жителей региона, что позволит реализовать уникальный туристический потенциал Калининградской области, — отметили в пресс-службе. — В рамках проекта также создается обширная инфраструктура: социально-бытовая (рестораны, кафе, минимаркет, дом быта и т. п.), лечебно-оздоровительная (многопрофильная клиника, фитнес и СПА-комплекс, бювет с минеральной водой), детская (детские кафе, детский клуб в рамках фитнес-комплекса)».







Также в правительстве рассказали, что «помимо увеличения туристического потока новый многофункциональный комплекс создаст дополнительные рабочие места — проектом запланировано создание 490 рабочих мест в комплексе и инфраструктурных объектах на его территории».

«Реализация проекта обеспечит рост налоговых поступлений в федеральный, региональный и местный бюджеты, — заверили власти. — Кроме того, инвестором взяты на себя обязательства по укреплению берегового склона (строительство подпорной стены) на участках, где разместятся корпуса гостиничного комплекса и рекреационных объектов курортно-оздоровительного комплекса „Променад“».

Окупит ли это не полученные доходы, которых бюджет не досчитался из-за отказа от продажи аренды участков на променаде с открытых торгов, — решать, наверное, самим жителям Светлогорска.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / Новый Калининград