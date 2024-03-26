Областные власти считают, что Литва «саботирует ситуацию» на границе

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В областном правительстве, комментируя увеличившееся скопление грузовиков на границе, высказали мнение, что литовская сторона искусственно сокращает пропускную способность своего пункта пропуска на погранпереходе Чернышевское — Кибартай. Об этом заявила замминистра развития инфраструктуры региона Татьяна Филимонова на заседании комитета КТПП по транспорту и таможенной политике во вторник, 26 марта.

«Ситуация саботируется, можно сказать, литовской стороной», — заявила Филимонова. По ее словам, с начала 2024 года Литва пропускает в среднем по 50 большегрузов в сутки. В отдельные дни это количество составляет 70-80 фур. «Но бывают и дни, когда эта цифра снижается до 20-30 транспортных средств», — отметила заместитель министра. Власти региона рассчитывают, что «в ближайшее время» будет начат эксперимент по оптимизации работы электронной очереди в Чернышевском.

Ситуация на российско-литовской границе в очередной раз существенно усугубилась к 20 марта. Тогда перед пунктом пропуска в Чернышевском скопилось около 100 грузовиков. К 24 марта в очереди находилось порядка 200 машин. По данным областной таможни, на сегодняшний день их количество снизилось до 180. Отставание от зарезервированного времени в электронной очереди составляет 378 часов (почти 16 суток).

В феврале дальнобойщики сообщали, что Росгранстрой существенно уменьшил суточное количество талонов и водители вынуждены приезжать к пункту пропуска в Чернышевском по несколько раз в неделю. Для получения брони требовалось лично прибыть на границу к полуночи. После этого в областном правительстве проинформировали, что ночное бронирование решено отменить, талоны будут выдавать на 15 дней вперед.

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