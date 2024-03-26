С начала года регион выбрал квоты по ж/д транзиту через Литву на 15%

По состоянию на конец марта Калининградская область выбрала квоты, установленные Литвой на железнодорожный транзит в 2024 году, на 15%. Об этом сообщил во вторник, 26 марта, руководитель Калининградского центра фирменного транспортного обслуживания Максим Прокофьев на заседании комитета КТПП по транспорту и таможенной политике.



«Процент использования литовских квот по сухопутью на 22 марта составляет 15 процентов в Калининградскую область, из Калининградской области составляет 12,1 процента», — сказал Прокофьев.

Он призвал бизнес активнее пользоваться железнодорожными перевозками. «С целью высвобождения места на наших паромах я хотел бы попросить всех присутствующих, кто не попадает под санкции и у кого операторов подвижного состава нет в санкционных списках, по возможности всё-таки использовать сухопутную часть», — обратился Максим Прокофьев к участникам заседания.

Как сообщал ранее губернатор Антон Алиханов, в 2024 году Литва снизила квоты на железнодорожный транзит грузов из Калининградской области примерно на 20%. «При этом тарифы на перевозку по своей территории литовцы подняли почти на 60%», — проинформировал глава региона. В то же время он высказал мнение, что «ничего катастрофического» в этом нет.