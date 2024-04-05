Вечером в четверг Литва не пропустила ни одного грузовика через границу

Все новости по теме: Блокада Калининградской области

В четверг вечером Литва не пропустила ни одной грузовой машины из России. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщает Калининградская областная таможня.

Ведомство заявило, что в период с 18:00 по 21:00 четверга, 4 апреля, Литовская Республика не приняла ни одного грузовых автомобиля, выезжающего из РФ. «В очереди в направлении Литвы находится 130 грузовых транспортных средств, на нейтральной полосе — 25, оформленных российской стороной», — пояснили ситуацию на границе таможенники утром 5 апреля.

Сутки назад очередь на выезд из России была меньше: 110 фур плюс 25 на нейтральной полосе.

При этом таможня отмечает, что въезд в регион свободен.

В первых числах апреля Литва впервые с начала февраля приняла более 100 машин, благодаря чему суточный пропускной показатель МАПП «Чернышевское» приблизился к своему пределу (119 из 150 машин в сутки). В конце марта фрахт грузовика по маршруту Москва — Калининград подорожал до 300 тыс. рублей из-за ситуации на российско-литовской границе.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter