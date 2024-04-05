Вечером в четверг Литва не пропустила ни одного грузовика через границу

В четверг вечером Литва не пропустила ни одной грузовой машины из России. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщает Калининградская областная таможня.



Ведомство заявило, что в период с 18:00 по 21:00 четверга, 4 апреля, Литовская Республика не приняла ни одного грузовых автомобиля, выезжающего из РФ. «В очереди в направлении Литвы находится 130 грузовых транспортных средств, на нейтральной полосе — 25, оформленных российской стороной», — пояснили ситуацию на границе таможенники утром 5 апреля.

Сутки назад очередь на выезд из России была меньше: 110 фур плюс 25 на нейтральной полосе.

При этом таможня отмечает, что въезд в регион свободен.

В первых числах апреля Литва впервые с начала февраля приняла более 100 машин, благодаря чему суточный пропускной показатель МАПП «Чернышевское» приблизился к своему пределу (119 из 150 машин в сутки). В конце марта фрахт грузовика по маршруту Москва — Калининград подорожал до 300 тыс. рублей из-за ситуации на российско-литовской границе.