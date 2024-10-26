Аналитики зафиксировали осенью рост «Индекса кофе с бутербродом» в России

«Индекс кофе с бутербродом», отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, с начала осени увеличился с среднем на 4,4 пункта, в первой половине октября достигнув 141,3 пункта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные крупного аналитического ресурса «Чек Индекс».

Как уточняет информагентство, в «корзину» расчета индекса входят семь товаров: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).

Во второй половине сентября по сравнению с началом месяца средний чек вырос по кофе (на 3,5%, до 206 рублей), сливочному маслу (на 3,5%, до 207 рублей) и сыру (на 2,8%, до 218 рублей), а снизился по ветчине (на 1,4%, до 211 рублей), сахару (на 1,4%, до 70 рублей), огурцам (на 0,9%, до 114 рублей). Прежним он остался по батону (43 рубля). Таким образом, индекс за рассматриваемый период вырос на 0,9 пункта — до 137,8 пункта. С 1 по 15 октября средний чек показал прирост по огурцам (на 18,4%, до 135 рублей), сахару (на 14,3%, до 80 рублей), кофе (на 7,3%, до 221 рубля), батону (на 4,7%, до 45 рублей), а сокращение — по сливочному маслу (на 8,2%, до 190 рублей), ветчине (на 8,1%, до 194 рублей) и сыру (на 3,7%, до 210 рублей).

Отметим, что в Калининградской области в сентябре сливочное масло подорожало в регионе сразу на 12,1%, за десять лет — почти втрое. При этом в кабмине заявили, что вводить регулирование цен на «молочную группу» на уровне государства не планируют.