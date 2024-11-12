Перевозчики: электронная очередь только усложнила пересечение госграницы

Механизм электронной очереди на пункте пропуска «Чернышевское — Кибартай» осложняет работу калининградских грузоперевозчиков. Об этом в интервью «Новому Калининграду» рассказал руководитель филиала Ассоциации международных автомобильных перевозчиков по Калининградской области Алексей Егоров.



«По-моему, действующий механизм электронной очереди пересечение государственной границы только усложнил. Причем все меры, которые принимает Минтранс, Росгранстрой, к положительному результату, к сожалению, не приводят. Перевод на портал Госуслуг коренным образом ситуацию не изменил. Забронировать очередь по-прежнему крайне сложно», — сказал Егоров.



По мнению главы АСМАП, действующий порядок рассчитан на идеальные условия. Если бы МАПП «Чернышевское — Кибартай» в соответствии с паспортными параметрами пропускал 300 грузовиков в сутки (150 на въезд в регион и 150 на выезд), возможно, электронная очередь работала бы нормально. Однако литовская сторона вместо 150 грузовиков принимает 60–70 в сутки, отметил Егоров.



Ранее «Новый Калининград» неоднократно писал о проблемах в работе системы пропуска на границе с Литвой. Так, в апреле 2024 года отставание от зарезервированного времени в электронной очереди в Чернышевском в отдельные дни превышало 400 часов (16,7 суток). Областные власти высказывали мнение, что литовская сторона «саботирует ситуацию» на границе. При этом калининградские перевозчики неоднократно сообщали также о недочетах в системе электронной очереди.