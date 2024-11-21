ЦБ: в октябре инфляция в Калининградской области ускорилась до 9,86%

Годовая инфляция в Калининградской области в октябре 2024 года увеличилась до 9,86% после 9,61% в сентябре. Основные причины ускорения — рост издержек производителей и поставщиков, ослабление рубля и сохранение высокого спроса на услуги общественного питания. Инфляция в регионе сложилась выше, чем по Северо-Западному федеральному округу (7,90%) и в целом по стране (8,54%), сообщили в пресс-службе регионального отделения Центробанка.

Годовой прирост цен на продовольственные товары в октябре повысился до 11,17% после 10,38% месяцем ранее. Издержки производителей молочной продукции увеличились. Это обусловлено удорожанием сырья, упаковки, логистики, а также ростом затрат на обслуживание импортного оборудования. Кроме того, из-за сохраняющейся нехватки работников возросли затраты предприятий на оплату труда. В результате годовой рост цен на творог, сметану, молоко, а также сливочное масло ускорился. Еще одной причиной увеличения годового прироста цен на сливочное масло стал недостаток предложения молочного жира на внутреннем рынке. Из-за этого производство и, соответственно, предложение сливочного масла сократилось, отметили в ЦБ.

Высокий спрос на услуги общественного питания в регионе позволил кафе и ресторанам перенести в цены возросшие затраты на продукты, коммунальные услуги и зарплату сотрудников. В итоге годовой рост цен на услуги общественного питания ускорился.

Цены на непродовольственные товары в октябре в годовом выражении повысились на 6,66% после 6,21% в сентябре. Годовой рост цен на автомобильный бензин ускорился. По мнению экспертов ЦБ, это обусловлено рядом причин. Из-за увеличения сроков плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах сократилось предложение бензина на внутреннем рынке. В связи с ростом стоимости импортных комплектующих для ремонта оборудования возросли издержки НПЗ. Помимо этого, в октябре прошлого года рост цен на бензин в рознице заметно замедлился. Этому способствовали вступившие в силу ограничения на экспорт, а также возврат полных параметров демпферного механизма.

Ослабление рубля привело к увеличению стоимости ввозимых из-за рубежа товаров. Кроме того, возросли издержки торговых сетей на содержание помещений, оплату труда работников, а также логистику. Как следствие, подорожали в годовом сопоставлении смартфоны, увеличился годовой прирост цен на парфюмерно-косметические товары.

Годовой прирост цен на услуги в октябре уменьшился и составил 12,93% после 13,91% в сентябре. Предложение на рынке аренды квартир в регионе расширилось. Этому в том числе способствовало увеличение объёмов ввода нового жилья. Как следствие, годовой рост стоимости аренды квартир замедлился.

В октябре услуги воздушного транспорта в годовом сопоставлении дорожали медленнее, чем в сентябре. В основном такая динамика цен на авиабилеты объясняется эффектом высокой сравнительной базы прошлого года. Тогда существенно подорожало авиационное топливо, увеличились затраты авиакомпаний на техническое обслуживание самолетов, и, как следствие, заметно выросли цены на авиабилеты.