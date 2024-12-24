В Центробанке рассказали, когда инфляция в России достигнет пика

Пик инфляции в России ожидается к середине весны 2025 года. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.



«В силу эффекта базы, т.е. относительно низких темпов роста цен в начале прошлого года, с большой вероятностью, в течение первого квартала 2025 года мы будем видеть рост показателя годовой инфляции, — заявил Ганган. — При этом текущие темпы роста цен будут замедляться. Пика годовая инфляция, вероятно, достигнет в апреле, после чего в терминах „год к году“ инфляция начнет активно снижаться».

Представитель Центробанка также заметил, что в течение всего первого полугодия 2025 года россияне будут наблюдать «дезинфляционный тренд, который будет нарастать по мере того, как будет все больше проявляться эффект ужесточения денежно-кредитных условий и охлаждения кредитования». Ганган также сообщил, что баланс рисков «пока значимо не изменился».

«Есть как новые проинфляционные факторы, так и новые дезинфляционные факторы, в том числе связанные с более активным охлаждением кредитной активности. Как в итоге этот баланс сместился, мы скажем в феврале, и тогда же дадим непосредственно количественный прогноз инфляции по 2025 году», — заключил он.