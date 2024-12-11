Предприниматель из Омска выкупил здания бывшего завода «Система» в Калининграде

Предприниматель из Омска Александр Некипелов выкупил здания бывшего завода «Система» на ул. Клинической в Калининграде. Сведения о заключении договора купли-продажи опубликованы на сайте «Федресурс».

Имущество было продано за 156 730 200 рублей. Договор заключили 3 декабря 2024 года.

Комплекс зданий на Нижнем озере был выставлен на продажу в апреле 2024 года. К участию в торгах был допущен только ИП Некипелов. Заявки ещё четырёх компаний, каждая из которых связана с «Автотором», отклонили, т.к. были «отражены недостоверные сведения об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к кредитору». Торги были признаны несостоявшимися в связи с тем, что на продажу имущества действовал судебный запрет.

На торги в числе прочего было выставлено четырёхэтажное административно-производственное здание на ул. Клинической, 83, площадью 4818 кв. метров 1900-го года постройки. Также в списке нежилое здание комплекса городской больницы, относящееся к ансамблю объектов историко-культурного наследия регионального значения, проходная, компрессорная, трансформаторная подстанция, цех и ещё одно нежилое производственное здание.

Покупателю переходят права соарендатора земельного участка с кадастровым номером 39:15:132401:4 по договору аренды до 2048 года. Решением Ленинградского районного суда города Калининграда от 19.04.2019 эксплуатация комплекса зданий была запрещена до устранения выявленных нарушений законодательства о противопожарной безопасности.

Ранее на указанной территории размещалась часть городской больницы Кёнигсберга, позднее — производственное объединение торгового машиностроения «Калининградторгмаш». В последние годы здания не эксплуатировались. В 2018 суд по иску прокурора запретил использовать комплекс из-за нарушений требований противопожарной безопасности. В 2020 году горвласти перекрыли проход по набережной Нижнего озера вдоль территории «Системы» в связи с угрозой обрушения стен. В 2021 году администрация Калининграда обратилась в прокуратуру для того, чтобы заставить собственника демонтировать часть конструкций — тех, которые признаны аварийными. Ранее завод «Система» был признан банкротом и находится в конкурсном управлении. Кредитор предприятия, ООО «ЖСК «Аркада» провёл работы по консервации аварийных зданий.