Инфляция в России составила 9,52% по итогам 2024 года

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Инфляция в России по итогам 2024 года достигла 9,52%. В 2024 году цены росли быстрее, чем в 2023 и 2021 годах — тогда показатель достиг отметки в 7,42% и 8,39% соответственно. В 2022 году инфляция составила 11,94%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что итоговые данные 2024 года оказались выше ожиданий Центробанка: обновленный в октябре прогноз регулятора предусматривал, что рост цен будет находиться в диапазоне от 8 до 8,5%, более ранний июльский прогноз предусматривал этот показатель в пределах 6–6,5%. В сентябре Минэкономразвития ожидало инфляцию по итогу года в размере 7,3%, в 2025 — 4,5%.

Сильнее всего в прошлом году подорожали услуги (+9,97%) и продовольственные товары (+9,18%). Цены на непродовольственные товары показали рост в 6,38%. В разрезе стоимости отдельных групп товаров сильнее всего в 2024 году подорожали куриные яйца (+29,39%), сливочное масло (+17,22%), мясо и птица (+11,38%). Среди непродовольственных товаров сильнее всего выросли цены на медикаменты (+11%), строительные материалы (+8,14%) и бензин (+7,99%). Увеличилась стоимость использования пассажирского транспорта (+14,94%), зарубежного туризма (+14,6%), санаторно-оздоровительных услуг (+12,49%).

Ранее стало известно, что годовая инфляция в Калининградской области в ноябре 2024 года уменьшилась до 9,66% после 9,86% в октябре. В Центробанке это объясняют расширением предложения ряда продуктов питания и охлаждением спроса на отдельные непродовольственные товары.

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