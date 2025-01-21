ЦБ сообщил о сохранении высокого инфляционного давления в экономике

Центральный банк РФ сохраняет ключевую ставку на высоком уровне, так как в экономике наблюдается устойчивое инфляционное давление, а рост спроса опережает возможности предложения. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на комментарий Банка России «Динамика потребительских цен».

Как отмечает ЦБ, в настоящее время необходимо поддержание жестких денежно-кредитных условий для замедления инфляции и возвращения к цели в 4%. Регулятор сообщает, что ждет возвращения к 4% к 2026 году и дальнейшей стабилизации инфляции.