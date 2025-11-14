В «Храброво» начали производить кузовы инновационного грузового транспорта (фото)

В индустриальном парке «Храброво» запустили производство кузовов инновационного грузового транспорта для сохранения дорожной инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Производство новой модели строительного самосвала развернул калининградский машиностроительный завод Grunwald. Техника призвана повысить эффективность грузоперевозок и снизить негативное воздействие на дорожное полотно. Модель разработана для перевозки нерудных материалов — песка, щебня, гравия, песчано-гравийной смеси и других. Конструктивной особенностью самосвала выступает рама из высокопрочной стали и облегченный кузов из алюминия, что позволило снизить собственную массу техники до 5 750 кг: «Благодаря этой инновации новая модель обеспечивает значительное снижение нагрузки на дорожное покрытие при сохранении легальной грузоподъемности».

«Новая разработка призвана решить ключевые задачи отрасли — снижение нагрузки на дорожное покрытие, соблюдение нормативных требований весогабаритного контроля и повышение эффективности грузоперевозок», — отметили в компании Grunwald.

Напомним, что региональные власти выдали разрешение на строительство второго цеха по производству полуприцепов завода Grunwald в индустриальном парке «Храброво» в апреле 2024 года. Объект возвели на земельном участке с кадастровым номером 39:05:051215:370. Его общая площадь составила 1827,9 м². В феврале 2024 года проект второго этапа строительства прошёл экспертизу. Первый цех машиностроительного завода разрешили ввести в эксплуатацию в марте. Общая площадь двухэтажного здания составляет 1909,4 м².

В конце 2023 года областной Фонд развития промышленности выдал Grunwald свой самый большой заём — 150 млн рублей — под 1% годовых сроком на пять лет. Займ составил значительную часть инвестиций в роботизацию производства. Корпорация развития Калининградской области ранее сообщала, что компания намерена реализовать в «Храброво» проект стоимостью 1,36 млрд рублей, предполагающий создание 400 рабочих мест.

В феврале 2025 года стало известно, что в индустриальном парке «Храброво» начал работу новый завод. Вторую очередь производства алюминиевых кузовов для полуприцепов запустило машиностроительное предприятие Grunwald. Общий объём инвестиций составил 580 млн рублей, из них 115 млн было вложено в роботизацию.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!