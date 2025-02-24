Калининградская область поднялась в рейтинге закредитованности населения

За год Калининградская область поднялась в рейтинге российских регионов по закредитованности населения с 56-го на 52-е место. При этом средний размер задолженности на одного человека, согласно данным центра экономических исследований «РИА Рейтинг», вырос.

Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты составляет в Калининградской области на начало 2025 года 60,7%. Средний объём задолженности перед банками на одного человека — 403,1 тыс. рублей. Годом ранее показатель был на уровне 390,9 тыс.

На 1 января 2025 года объём задолженности по кредитам населения перед банками составил в России 34,9 триллиона рублей. За последние 12 месяцев он вырос на 5,5%, или на 1,8 триллиона рублей. Вместе с тем средняя номинальная заработная плата, по мнению авторов исследования, выросла заметно больше, чем задолженность. Таким образом, закредитованность населения (отношение долга к зарплате), снизилась достаточно значительно и составила 51,3% против 57,1% в исследовании 2024 года.

Наибольшая степень закредитованности населения по итогам 2024 года оказалась у жителей Тувы, наименьший показатель зафиксирован в Ингушетии и Крыму, при этом больше других банкам задолжали жители северных регионов, свидетельствует исследование. В рейтинге в связи с отсутствием данных не принимали участие ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

Уровень закредитованности оценивался как соотношение среднедушевого долга экономически активного населения по банковским кредитам и годовой зарплаты. Объём займов взят из статистики Центробанка, а зарплаты и численность экономически активного населения — у Росстата. Годовая зарплата рассчитана в среднем за 12 месяцев с 1 декабря 2023 года по 1 декабря 2024-го, а численность экономически активного населения — с 1 января по 1 декабря 2024 года. Задолженность по кредитам приведена на 1 января 2025 года. При расчётах зарплаты учтена выплата подоходного налога.