Краснознаменские бизнесмены пожаловались на высокие зарплаты «Росатома»

Сразу несколько предпринимателей из Краснознаменского округа Калининградской области пожаловались губернатору Алексею Беспрозванных на дефицит кадров, спровоцированный строительством гигафабрики «Росатома» под Неманом. Первым вопрос во время встречи главы региона с бизнесменами 6 мая поднял директор кирпичного завода «Пятый элемент» Игорь Новиков.

«У нас проблема сейчас только одна — в Немане открывается завод большой у „Росатома“. У нас таких возможностей для привлечения кадров нет, — сообщил Новиков. — Они вроде строят дома и привлекают сотрудников с территории большой России. Потенциал у них огромен в этом плане, но, несмотря на это, мы начинаем конкурировать с ними. Если мы между собой конкурируем, это одно, потому что мы все примерно в равных условиях находимся, а конкурировать с „Росатомом“, конечно, очень тяжело».

Слова Новикова подтвердил создатель «Хутора Счаст Ливенское» Виталий Ходырев. По его словам, уже в этом сезоне у него «Росатом» «переманил» двоих сотрудников. Ещё один из представителей бизнеса заявил, что в Советске исчезли электрики — их, по его словам, также «схантил» «Росатом».

Новиков в свою очередь обратился к губернатору Алексею Беспрозванных с просьбой повлиять на руководство компании, «чтобы они активизировали работу по привлечению кадров с большой России».

«Мы не можем давать зарплату больше ста тысяч, — добавил Ходырев. — У нас нет заработков таких».

«А они дают такие деньги последнему человеку на конвейере, — продолжил Новиков. — У нас сейчас уже из четырёх смен работают только три. Основная проблема — кадры. Причем кадры, связанные именно с неманским заводом».