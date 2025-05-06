Краснознаменские бизнесмены пожаловались на высокие зарплаты «Росатома»

Краснознаменские бизнесмены пожаловались на высокие зарплаты «Росатома»
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Сразу несколько предпринимателей из Краснознаменского округа Калининградской области пожаловались губернатору Алексею Беспрозванных на дефицит кадров, спровоцированный строительством гигафабрики «Росатома» под Неманом. Первым вопрос во время встречи главы региона с бизнесменами 6 мая поднял директор кирпичного завода «Пятый элемент» Игорь Новиков.

«У нас проблема сейчас только одна — в Немане открывается завод большой у „Росатома“. У нас таких возможностей для привлечения кадров нет, — сообщил Новиков. — Они вроде строят дома и привлекают сотрудников с территории большой России. Потенциал у них огромен в этом плане, но, несмотря на это, мы начинаем конкурировать с ними. Если мы между собой конкурируем, это одно, потому что мы все примерно в равных условиях находимся, а конкурировать с „Росатомом“, конечно, очень тяжело».

Слова Новикова подтвердил создатель «Хутора Счаст Ливенское» Виталий Ходырев. По его словам, уже в этом сезоне у него «Росатом» «переманил» двоих сотрудников. Ещё один из представителей бизнеса заявил, что в Советске исчезли электрики — их, по его словам, также «схантил» «Росатом».

Новиков в свою очередь обратился к губернатору Алексею Беспрозванных с просьбой повлиять на руководство компании, «чтобы они активизировали работу по привлечению кадров с большой России».

«Мы не можем давать зарплату больше ста тысяч, — добавил Ходырев. — У нас нет заработков таких».

«А они дают такие деньги последнему человеку на конвейере, — продолжил Новиков. — У нас сейчас уже из четырёх смен работают только три. Основная проблема — кадры. Причем кадры, связанные именно с неманским заводом».

В начале мая Алексей Беспрозванных заявил, что строительная готовность завода по производству литий-ионных аккумуляторов в Немане составляет 80%. Информация о том, что госкорпорация «Росатом» приступила к строительству завода по производству аккумуляторов на месте недостроенной БАЭС под Неманом, появилась в октябре 2022 года. Гендиректор предприятия Руслан Горевой сообщал, что запустить гигафабрику хотят в сентябре 2025 года.

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