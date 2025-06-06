В ГД внесли законопроект о сохранении налоговой ставки для резидентов ОЭЗ региона

В Государственную думу Российской Федерации внесли законопроект о сохранении ставки налога на прибыль для резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщил сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков.

По заявлению сенатора, проект закона распространяет «стабилизирующие оговорки на резидентов Калининградской ОЭЗ». Он отметил, что с 1 января 2025 года вступили в силу изменения Налогового кодекса РФ, которые предусматривают увеличение ставки налога на прибыль до 25%. При этом в Калининградской области, согласно Федеральному закону, действует режим Особой экономической зоны, являющийся «ключевым инструментом развития экономики» региона. Для её резидентов ставка налога на прибыль устанавливается в размере 0% в течение шести налоговых периодов. Эта льгота начинается с момента, когда компания получила первую прибыль от реализации инвестиционного проекта. По истечении льготного периода и дальнейшие шесть налоговых периодов ставка составляет уже 50%.

При этом в ч. 1 ст. 6 закона об ОЭЗ в Калининградской области (№ 16-ФЗ) устанавливаются гарантии неухудшения условий реализации инвестиционных проектов. Если ставки по Налоговому кодексу изменяются на всей территории страны, то они не применяются к резидентам калининградской зоны в течение срока реализации инвестпроекта при условии, если требования закона № 16-ФЗ будут соблюдены. Авторы инициативы отмечают, что с увеличением ставки налога на прибыль в 2025 году у резидентов Калининградской ОЭЗ произойдёт изменение условий реализации собственных инвестиционных проектов.

Составители законопроекта также обращают внимание, что Налоговый кодекс устанавливает «условия обеспечения неизменности налоговых условий при реализации инвестиционных проектов». Они предусмотрены в том числе и для налогоплательщиков-резидентов территорий опережающего развития, налогоплательщиков-резидентов свободного порта Владивосток и налогоплательщиков-резидентов особых экономических зон. Калининградскую ОЭЗ такие послабления не затрагивают.

«Учитывая изложенное, подготовлен законопроект, предусматривающий реализацию гарантий в части сохранения для резидентов ОЭЗ в Калининградской области условий налогообложения, действующих до 01 января 2025 года. Положения законопроекта не противоречат положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации. Реализация соответствующего федерального закона не окажет влияния на достижение целей какой-либо государственной программы Российской Федерации», — говорится в документе.

«Проект получил положительный отзыв Правительства, надеюсь, что в ближайшее время калининградские резиденты будут защищены от повышения налогов во время реализации проектов, в случае их повышения во всей стране», — написал Шендерюк-Жидков в своём телеграм-канале.