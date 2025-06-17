Минэкпром об отсутствии картофеля в магазинах: оно носит разовый характер

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Отсутствие картофеля в магазинах носит разовый характер и вызвано «стечением определённых обстоятельств». Об этом сообщил региональный минэкпром в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

На отсутствие картофеля губернатору пожаловался местный житель, приложив фотографии из магазина торговой сети «Виктория». «Картофель отсутствует как класс. За любую стоимость», — написал он.

«Поскольку запасы местного картофеля исчерпаны, в продажу поступает картофель, привезённый из других стран или регионов России. Временное отсутствие картофеля в магазинах носит разовый характер и вызвано стечением определенных обстоятельств. При этом информацию довели до представителей торговой сети», — ответили представители минэкпрома.

Изображение: скриншот комментариев на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте»

Напомним, что картофель стал в апреле 2025 года самым подорожавшим продуктом в регионе, прибавив в цене 49,7%. Его стоимость в среднем составила 95,7 руб. за кг. В конце мая губернатор Алексей Беспрозванных выступил с предложением оставлять картофель, производимый в Калининградской области, внутри региона. В начале июня президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил о готовности обеспечивать регион необходимыми продуктами, в том числе и картофелем.

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