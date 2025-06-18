Калининградстат: 2024 год стал одним из самых урожайных по сбору картофеля

В прошлом году в хозяйствах всех категорий было собрано 1 490,1 тыс. центнеров картофеля. Это немногим меньше, чем в 2015-м, когда валовой сбор составил 1 495,4 тыс. центнеров. Такие данные приводит Калининградстат.

В сельскохозяйственных организациях валовой сбор картофеля составил 653,8 тыс. центнеров, в крестьянских (фермерских) хозяйствах — 246,7 тыс., а в хозяйствах населения — 589,6 тыс.

Кроме того, в прошлом году было собрано 153,3 тыс. центнеров капусты, 118,5 тыс. центнеров моркови, 93,6 тыс. — свёклы, 67,5 тыс. — помидоров и 61,7 тыс. — огурцов. Розничная продажа овощей по отношению к предыдущему году в сопоставимых ценах достигла 114,9 %. Объём продаж составил 5 674,1 млн рублей.

Напомним, что картофель стал в апреле 2025 года самым подорожавшим продуктом в регионе, прибавив в цене 49,7%. Его стоимость в среднем составила 95,7 руб. за кг. В конце мая губернатор Алексей Беспрозванных выступил с предложением оставлять картофель, производимый в Калининградской области, внутри региона. В начале июня президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил о готовности обеспечивать регион необходимыми продуктами, в том числе и картофелем. Как отмечал минэкпром, поскольку запасы местного картофеля исчерпаны, в продажу поступает картофель, привезённый из других стран или регионов России.