Губернатор: пик инвестпроектов в регионе придётся на 2028-2029 годы

Пик инвестиционных проектов в Калининградской области будет в 2028-2029 годах. К этому времени для региона построят два парома для перевозки грузов. Об этом РИА Новости заявил губернатор Алексей Беспрозванных.

По словам главы региона, Калининградская область уже практически перешла на морское сообщение. Так, 60% товаров перевозятся морским путем. Беспрозванных отметил, что это основной транспорт, которым инвесторы перевозят свои грузы в эрегион. В их число входят также и строительные материалы, ввоз которых ограничивают Литва и Польша.

«Два парома по поручению президента еще строятся для Калининградской области, это действительно нам поможет как раз к тому времени, когда мы выходим на самый пик строительства инвестиционных проектов, это 2028−2029 год», — заявил Беспрозванных.

Губернатор рассказал, что в 2022 году валовый региональный продукт Калининградской области снизился «порядка на 4,5%». В 2024-м ВРП вырос на 4,7%. Исходя из этого показателя можно считать, что «мы вернулись до антикризисного роста ВРП»

«В совокупности, если мы складываем, цель мы для себя амбициозную поставили и к ней идем — это примерно 6 % ВРП», — заключил глава региона.