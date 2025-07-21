«Всех хорошо лупанули»: как фермеры и губернатор ущерб от заморозков обсуждали (фото)

Правительство Калининградской области в минувшую пятницу озвучило сумму ущерба, который понесли сельхозпроизводители от апрельских и майских заморозков. Он составил 173,6 млн руб. При этом на компенсацию убытков областной бюджет выделил 37 млн рублей (об этом сообщил министр сельского хозяйства Артем Иванов). Много это или мало, как это скажется на потребительских ценах и каков действительный масштаб ущерба, «Новый Калининград» выяснял во время выезда в Гвардейский округ 18 июля, где губернатор Алексей Беспрозванных провёл встречу с аграриями.

По данным министерства сельского хозяйства региона, общий объем ущерба калининградских аграриев от возвратных заморозков в середине мая составил 173,614 млн рублей. Основная часть ущерба, как уверяют в министерстве, была причинена плодово-ягодным насаждениям: пострадало порядка 513,7 га садов и ягодников, а убытки садоводов составили более 41 млн рублей. Часть потерь губернатор пообещал садоводам возместить. На эти цели из областного бюджета выделили более 35 млн рублей (такая сумма указана в релизе правительства области).

Правда, в ходе встречи сами садоводы озвучивали более внушительные суммы потерь. К примеру, учредитель и директор ООО «Агрохолдинг „Зеленый мир“» Сергей Раскачнов, выращивающий черешню и грушу в Багратионовском районе, пожаловался, что «заморозки всех лупанули хорошо».

Сергей Раскачнов. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

«Писали, что 20 лет такого не было», — начал говорить он. «34 года», — поправил Раскачнова министр сельского хозяйства Артём Иванов. «У нас практически 90% урожая погибло. Рассчитывали на одно, а получилось другое», — продолжил Раскачнов.

«Вы на какой объём рассчитывали?» — поинтересовался Беспрозванных.

«Рассчитывали мы не менее чем на 100 тонн черешни и 150 тонн груши. Это по минимальным оценкам. В итоге, получили что получили, а жить надо до следующего года как-то. В деньгах наши потери порядка 100 миллионов», — развёл руками фермер.

Такая сумма, судя по всему, застала главу региона врасплох. Беспрозванных, оглянувшись на министра Иванова, удивлённо переспросил, не ошибся ли он.

«Такие вот пироги, — продолжил Раскачнов. — Нам дожить нужно до следующего года, и мы подали запрос на возмещение убытков. Прямые затраты у нас составили 45 млн. Я понимаю, что 100% вернуть невозможно. Но 70-80% вернуть хорошо бы. Мы, конечно, сможем где-то подработать и подзаработать, что-то продадим, будем крутиться как можем».

Представляющий компанию «Юрса Агрогрупп» Александр Селезнёв рассказал, что его яблоневые сады, занимающие 16 га в Гвардейском районе, перенесли −3,5°C на протяжении трёх ночей.

«Этого было достаточно, чтобы около 80% завязи умерло на дереве. В этом году мы должны были выйти на проектную мощность 1200-1300 тонн урожая, то есть сад должен был дать полное плодоношение. По затратам мы, как и коллеги, отчитались. Очень рассчитываем на своевременную (своевременную — это вчера) вашу помощь и поддержку, потому что нам нужно обеспечить этот год, чтобы успешно войти в следующий», — сообщил Селезнёв.

Следующим докладчиком стал Роман Болсун (сын экс-главы администрации Полесского района) из полесской компании «Зеленый сад». Его выступление было менее драматичным, так как своё хозяйство фермер назвал «довольно диверсифицированным» (в нём выращиваются яблони и ягодные культуры: смородина, клубника, садовая земляника, голубика). Однако и Болсун сообщил, что в среднем по яблоням его хозяйство потеряло 70% урожая, по смородине и клубнике — 50%, а по голубике — 30%: «По яблокам у нас около 400 тонн потерь, по смородине — около 130-150 тонн, а по землянике — около 15 тонн. Полесский район затронуло, но стопроцентных потерь тут нет».

Бывший вице-губернатор (при губернаторе Боосе) Юрий Шалимов, возглавлявший управление сельского хозяйства (при губернаторе Горбенко), также оказался в числе пострадавших от заморозков. Его хозяйство «Неманские сады» (30 га яблонь и 45 га черной смородины) потеряло примерно 500 тонн яблок и около половины смородины.

«30 апреля у нас цвело как в сказке, — рассказал Шалимов. — А потом три мороза подряд. Поздний сорт смородины весь хороший, уборка там у нас через 10 дней. А по среднему и раннему практически ничего нет. Я всю жизнь в сельском хозяйстве, и в первый раз так. Но у меня и садов не было».

Во время поездки в Гвардейск (ещё до встречи сельхозпроизводителей с губернатором) «Новый Калининград» переговорил с главным агрономом компании «Калинково» Маргаритой Фомичёвой. Она напомнила, что в Гвардейске заморозки фиксировали в конце апреля, а также с первого до десятого мая.

«Самый сильный и продолжительный заморозок был у нас в апреле. У нас тут было −4°C. Начался он с 23:00 и продолжался до восхода солнца. Под заморозки у нас попали яблони, сливы (там 100% потеря урожая) и клубника, — рассказала Фомичёва. — У яблонь потери были в зависимости от сорта. У тех сортов, которые рано зацвели, потери были до 80% урожая — после июньского опадения завязи почти ничего не осталось (сюда попали сорта Джонаголд, Гала, Голден и Мутсу), а у более поздних сортов 30-50% (Айдаред и Глостер). А у слив даже то, что завязалось, отвалилось примерно через две недели. Общая площадь наших садов 25,8 га. 50% попали под сильные заморозки, а у остального, как я говорила, 30-50% потери урожая».

Маргарита Фомичёва. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

Оценить потери в деньгах главному агроному оказалось несложно: «В среднем у нас урожайность с гектара от 30 до 40 тонн. Первый сорт яблок обычно составляет 60% всего объёма. Мы имеем 1,15 млн потерь с гектара на первом сорте (его отпускная цена 48 рублей). Если брать среднюю цену по всем яблокам, то она у нас примерно 42 рубля за килограмм (по этой цене отдаём в сети). При такой цене мы потеряли 1,68 млн рублей с гектара. Выходит, что около 20 млн рублей по потерям с 12 га.

Маргарита Фомичёва дала и примерный прогноз по ценам на яблоки в конце лета и начале осени (с учётом завоза продукции с юга России). Главный агроном считает, что в этом году она будет выше, но незначительно.

«В этом году у всех мало яблок, — сообщила Фомичёва. — Я думаю, что больше продукции местных производителей останется на калининградском рынке. Из-за этого цена поднимется, но не сильно, так как у нас есть поставки из большой России. Увеличение цены, на мой взгляд, будет примерно на 15-20%, не больше. Ранее уже были подобные ситуации — из-за града погибала часть продукции. Цена от этого особо не менялась. Но в этом году заморозки затронули и производителей за пределами Калининградской области — в других регионах тоже были заморозки. Однако на юге России очень много садов, поэтому, на мой взгляд, цена на яблоки сильно не вырастет».

Озвучила Фомичёва и причины роста цен на клубнику. Заключается она в том, что первый урожай был практически полностью уничтожен морозами. «В этом году у нас сроки сбора первого урожая сдвинулись на середину июня, — сообщила она. — Вся первая ягода у нас замёрзла, так как она была в открытом грунте. Было небольшое вторичное цветение, поэтому ягоды совсем немного».

Агроном уточнила, что клубника в «Калинково» занимает всего 1,5 га. При этом специалист заметила, что у коллег из других хозяйств по сравнению с прошлым годом цена выросла до 80%. «Да, цена клубники в этом году высокая из-за заморозков, — продолжила она. — Средняя цена клубники у производителей колебалась от 450 рублей на самосборе до 800 рублей за готовую собранную ягоду. Если грубо округлить, то в прошлом году собранная ягода стоила 500-550 рублей на месте, а в этом 800-900 рублей за килограмм».

Несмотря на заявленные аграриями огромные объёмы потерь и убытков, министр сельского хозяйства отметил, что суммы в 37 миллионов рублей из областного бюджета будет вполне достаточно для покрытия расходов фермеров. По словам Артёма Иванова, регион решил поддерживать только тех фермеров, у которых морозы побили более половины или весь урожай. Иванов добавил, что если в прошлом году плодово-ягодные хозяйства вместе дали 7 тысяч тонн урожая, то в этом году ожидается только половина этих объёмов.

«По плодово-ягодной истории потери порядка 37 миллионов рублей. Понятно, что есть зерновые, в масштабах области это тоже тяжело, но не так важно. К тому же там часть урожая застрахована. Да, у нас 35 пакетов документов из 35 хозяйств, — сообщил губернатору Иванов. — Там часть зерновые, а часть плодово-ягодные. В целом у нас в каждом районе есть пострадавшие. Роман Болсун даже рассказал, как сады пытались спасти — хотели даже заказать вертолёт».

«Мы подсчитали, что защита от заморозков на гектар сада обходится примерно в 100-120 тысяч рублей (на одну ночь). Это либо какие-то костры, либо вёдра со специальным запалом. А моточас вертолёта стоит почти так же», — сообщил Болсун.

Алексей Беспрозванных попросил пояснить, зачем нужны вертолёты и как они могут защитить цветущие яблони. «От возвратных заморозков спасает перемешивание воздуха, — ответил Болсун. — Дело в том, что холодный воздух опускается вниз. Мы по яблоням видим, что макушки у них целые, а внизу яблок нет. А когда мы толкаем воздух с положительной температурой вниз, то есть перемешиваем его, тем самым мы спасаем сады от заморозков. Есть для этого специальные ветряки, но можно это делать и вертолётом».

Беспрозванных, выслушав доводы фермера, предложил министру сельского хозяйства Артёму Иванову задуматься о строительстве ветряков. В свою очередь глава регионального минсельхоза сообщил, что такая ситуация не только в Калининградской области, поэтому «стоит задуматься».

«Самое лучшее — это не разгребать последствия, а предупреждать эти чрезвычайные ситуации, связанные с перепадами температур, — отреагировал на реплику министра Беспрозванных. — С учётом рисков, которые мы уже видим, нужно посмотреть, какой объём ветряных сооружений нам нужен, чтобы не допустить такого в будущем. Лучше сейчас один раз потратиться и предусмотреть, чем потом каждый раз выделять из бюджета [на компенсационные выплаты]».

Выслушав министра и губернатора, Сергей Раскачнов заметил, что с заморозками можно также бороться при помощи туманогенераторов. «Любые способы хороши, если вы видите, что в вашем ландшафте они подходят», — ответил губернатор и предложил фермерам совместно продумать и оплатить защиту садов и посевов при помощи технических средств.

О планах ввести в Калининградской области режим ЧС из-за заморозков стало известно в конце мая. Тогда же Артём Иванов заявил, что Калининградская область в текущем году может потерять более половины урожая фруктов и ягод из-за майских заморозков. В эфире ЦУР 24 июня министр заявил, что указ о введении режима ЧС в сельском хозяйстве должен появиться в ближайшее время. Тогда же Иванов подчеркнул, что в бизнес-моделях производителей уже заложены коммерческие риски в 10-15%. Режим ЧС официально ввели 25 июня.

О том, что аграрии смогут получить помощь от регионального правительства, 19 мая сообщал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»