«Аэрофлот»: детальные сведения о субсидированных билетах — коммерческая тайна

В авиакомпании «Аэрофлот» отказались называть сумму субсидии, полученную на перевозку авиапассажиров на калининградском направлении. Также авиаперевозчик не предоставил информацию о том, сколько было перевезено льготников, студентов и жителей, имеющих регистрацию на территории региона.

«К нашему сожалению, более детализированные сведения по конкретным категориям пассажиров и количеству проданных субсидированных билетов не могут быть предоставлены компанией в адрес издания, поскольку относятся к коммерческой информации перевозчика», — говорится в ответе пресс-службы «Аэрофлота» на запрос «Нового Калининграда».

В авиакомпании также обратили внимание, что перечень получателей субсидий определяется, а сами субсидии на перевозку пассажиров предоставляются непосредственно государством. «В случае необходимости, для получения полных сведений о размере актуального бюджетного финансирования на 2025 год издание вправе направить соответствующий запрос в уполномоченные органы государственной власти: в Министерство транспорта Российской Федерации или в Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)», — отметили в «Аэрофлоте».

Напомним, ранее в пресс-службе авиакомпании сообщили, что за первое полугодие 2025 года по программе субсидирования авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 20,6 тыс. человек. В целом пассажиропоток на калининградском направлении составил 851,5 тыс. человек за полгода.

В Росавиации в свою очередь сообщили, что не раскрывают суммы по каждой авиакомпании, так как они относятся к их коммерческой тайне.