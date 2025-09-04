Ozon подал документы для госрегистрации компании в калининградском офшоре

Кипрская компания Ozon Holdings PLC направила документы для госрегистрации в качестве МКПАО «Озон» в рамках процесса редомициляции в САР Калининградской области. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Планируется, что регистрация МКПАО «Озон» в калининградском офшоре завершится в октябре. За несколько дней до этого торги на МосБирже будут временно приостановлены и возобновятся до конца 2025 года (биржа заранее проинформирует об этом инвесторов).

Напомним,1 сентября на внеочередном собрании акционеры Ozon утвердили решения, необходимые для завершения процедуры редомициляции в САР Калининградской области. речь идёт о редомициляции кипрской Ozon Holdings Limited. В конце декабря 2024 года акционеры компании утвердили решение о её «переезде» в САР Калининградской области, где она продолжит деятельность как МКПАО «Озон». Ранее сообщалось, что процесс «переезда» должен завершиться до конца 2025 года, по итогам процесса акции МКПАО будут торговаться на Мосбирже. 31 июля сообщалось, что на 1 сентября запланировано внеочередное собрание акционеров, в повестку которого будут вынесены «юридические вопросы, необходимые для завершения процесса редомициляции».