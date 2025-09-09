Минфин включил аэропорт «Домодедово» в план продажи госактивов

Минфин РФ включил недавно перешедший в собственность Росимущества аэропорт «Домодедово» в план продажи госактивов на этот год и планирует реализовать его на открытых торгах «как можно быстрее». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.

«У нас много компаний, которые по решениям, искам Генеральной прокуратуры поступают в казну. Много достаточно таких случаев, они все, собственно, публичны. Мы за то, чтобы эти компании не держать в казне, не управлять ими, как государственный менеджмент, а чтобы быстрее продавать в рынок. Поэтому сегодня мы видим, что до конца года будет ряд таких сделок по продаже этого имущества», — сказал Силуанов.

По его словам, в 2025 году в бюджет уже поступило порядка 30 млрд рублей от таких продаж, и Минфин рассчитывает, что по итогам года этот показатель может вырасти до 100 млрд руб. Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли этот прогноз, что аэропорта «Домодедово» в плане продаж на этот год нет, министр сказал: «В плане продажи есть, но посмотрим, успеем ли до конца года это сделать». Силуанов отметил, что Минфин заинтересован в том, чтобы «как можно быстрее реализовать этот имущественный комплекс». «Обязательно будем делать это на открытых торгах, чтобы была рыночная цена, и было состязательство», — подчеркнул он.

Отметим, что в мае 2024 года сообщалось, что инвестором и будущим владельцем Калининградского морского торгового порта может стать структура госкорпорации «Росатом» — «Дело» или «FESCO». Тогда один из источников «Ведомостей» указал, что оценка необходимых инвестиций в объект еще не проводилась, но грузоперевозок между Калининградом и Санкт-Петербургом недостаточно для обеспечения вложений. В июне 2025 года стало известно, что FESCO ведет переговоры о выкупе КМТП у Росимущества.

До 2023 года КМТП контролировали несколько юридических и физических лиц, в числе которых были депутат Госдумы от Калининграда Андрей Колесник и бенефициар «Совфрахта» Дмитрий Пурим. В марте 2023 года Арбитражный суд Калининградской области по иску Генпрокуратуры наложил арест на 46,5% акций КМТП. Бумаги изъяли в пользу государства. В июле 2023 года было изъято еще 51,75% акций КМТП.