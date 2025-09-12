Центральный банк снизил ключевую ставку до 17% годовых

Совет директоров Банка России 12 сентября 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 17% годовых. Об этом сообщает Центральный банк.

«Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания», — пояснил Центробанк.

ЦБ вновь напомнил, что будет поддерживать «такую жесткость» денежно-кредитных условий, которая необходима «для возвращения инфляции к цели в 2026 году». Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Согласно прогнозу, годовая инфляция снизится до 6–7% в 2025 году и вернется к 4% в 2026-м.

Напомним, что в июне ЦБ снизил ключевую ставку до 20% годовых, а в июле — до 18%. В начале сентября сообщалось, что банк в случае реализации дезинфляционного сценария развития экономики РФ ожидает диапазона ставки в районе 10,5-11,5% в 2026 году и 7,5-8,5% в 2027 году.