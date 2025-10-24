Центробанк снизил ключевую ставку до 16,5%

Совет директоров Банка России 24 октября принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 п.п., до 16,5% годовых. Об этом говорится на сайте ЦБ.



«Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания», — говорится в сообщении.

Это четвертое снижение подряд. В июне ЦБ снизил ключевую ставку до 20% годовых, а в июле — до 18%, в сентябре — до 17%. Также в начале сентября сообщалось, что банк в случае реализации дезинфляционного сценария развития экономики РФ ожидает диапазона ставки в районе 10,5-11,5% в 2026 году и 7,5-8,5% в 2027 году.

