Дешевле субсидированных: цены на авиабилеты Москва-Калининград резко упали

Во второй половине сентября резко упали цены на авиабилеты по маршруту Москва — Калининград. По данным агрегатора «Авиасейлс», 23 сентября купить билет из столицы на следующий день можно было за 1130 рублей (более чем в три раза дешевле субсидированных). При этом цены на авиабилеты по маршруту «Калининград — Москва» остаются относительно высокими.





Цены на авиаперелеты из Москвы в Калининград без багажа на ближайшую неделю начинаются от 1973 рублей (на понедельник, 29 сентября). В субботу и воскресенье улететь из столицы можно за 2062 рубля. Невысокие расценки предлагают несколько авиакомпаний, включая «Аэрофлот» — на один из дневных субботних рейсов билет без багажа можно купить за 2113 рублей.

Расценки на авиабилеты из Калининграда в Москву остаются относительно высокими — от 5 тыс. руб. в один конец и дороже. При этом, по данным мониторинга «Нового Калининграда», в настоящее время можно найти субсидированные авиабилеты из Калининграда в Москву по 3800 рублей на сайте «Уральских авиалиний», а также на сайте «Аэрофлота» (приобрести субсидированные авиабилеты на рейсы этой авиакомпании можно не позже, чем за неделю до перелета).

Напомним, летом жители Калининградской области сталкивались с серьезными проблемами при покупке авиабилетов из-за высоких цен и отсутствия субсидированных билетов.

